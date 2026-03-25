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Guia do Imposto de Renda 2026 para quem declara pela primeira vez

O processo pode parecer complicado, mas não é; siga nosso passo a passo completo e faça sua declaração do IRPF sem erros e com tranquilidade

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
25/03/2026 14:44

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Guia do Imposto de Renda 2026 para quem declara pela primeira vez
A organização e os cálculos são etapas cruciais na preparação da declaração do Imposto de Renda para evitar problemas com o Fisco. crédito: gpointstudio/ Freepik

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026 começou na segunda-feira, 23 de março. O programa para preenchimento, no entanto, foi disponibilizado para download pela Receita Federal na sexta-feira anterior, dia 20. Se esta é a sua primeira vez prestando contas ao Fisco, o processo pode parecer intimidador, mas não precisa ser. Entender as etapas principais garante que você cumpra a obrigação sem erros e evite problemas futuros.

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O primeiro passo é saber se você realmente precisa declarar. A entrega é obrigatória para quem, em 2025, recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00, o que inclui salários e aluguéis. Outras situações que exigem a declaração incluem a obtenção de receita bruta em atividade rural superior a R$ 177.920,00 ou a realização de operações na bolsa de valores.

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Documentos essenciais

Antes de iniciar o preenchimento, organize todos os documentos. Ter tudo em mãos agiliza o processo e diminui a chance de erros. Você vai precisar principalmente dos seguintes itens:

  • Informes de rendimentos de todas as fontes pagadoras (empresas, bancos, corretoras).

  • Comprovantes de despesas médicas, odontológicas e com educação.

  • Recibos de aluguéis pagos ou recebidos ao longo do ano passado.

  • Documentos que comprovem a compra ou venda de bens, como imóveis e carros.

  • Informes de contas bancárias e aplicações financeiras.

Como preencher e enviar

Com os papéis organizados, o próximo passo é baixar o programa oficial no site da Receita Federal. Após instalar, crie uma nova declaração e preencha seus dados pessoais. Em seguida, acesse as fichas correspondentes para informar seus rendimentos, bens, dívidas e pagamentos realizados.

O próprio sistema ajuda a identificar a melhor forma de tributação para você: o modelo simplificado ou o por deduções legais (completo). O simplificado aplica um desconto padrão de 20% sobre os rendimentos tributáveis, limitado a um teto. Já o completo permite abater despesas específicas, como gastos com saúde e educação, sendo vantajoso para quem tem muitos custos dedutíveis.

Após preencher todas as informações, use a ferramenta "Verificar Pendências" para conferir se há algum erro ou dado faltante. Se tudo estiver correto, basta clicar em "Entregar Declaração" e guardar o recibo. O prazo final para o envio é 29 de maio. Quem não entregar no prazo está sujeito a multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido. Neste ano, a Receita Federal espera receber 44 milhões de declarações.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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