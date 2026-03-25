A corrida quântica: as big techs que investem bilhões na tecnologia

A recente premiação dos cientistas Charles Bennett e Gilles Brassard com o "Nobel da Computação" jogou novos holofotes sobre uma disputa bilionária que acontece longe do público: a corrida pela supremacia na computação quântica. O prêmio foi concedido conjuntamente a Bennett, físico da IBM, e Brassard, cientista da computação da Universidade de Montreal, por seu papel fundamental no estabelecimento da ciência da informação quântica. Gigantes como Google, IBM e Microsoft investem fortunas para desenvolver uma tecnologia capaz de revolucionar desde a medicina até o sistema financeiro global.

Diferente dos computadores atuais, que processam informações usando bits (0 ou 1), os quânticos utilizam qubits. Essa característica permite que eles realizem um volume massivo de cálculos simultaneamente. Na prática, isso significa resolver em segundos problemas que levariam milênios para os supercomputadores mais potentes de hoje.

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As aplicações potenciais são transformadoras. A computação quântica pode acelerar a descoberta de novos medicamentos e materiais, otimizar complexas cadeias de logística e criar modelos financeiros muito mais precisos. Além disso, a tecnologia representa uma ameaça à segurança digital atual, pois computadores quânticos poderiam quebrar facilmente os sistemas de criptografia que protegem nossos dados.

Quem está na frente na corrida quântica?

A disputa pela liderança é acirrada, com diferentes empresas focando em abordagens variadas para construir um computador quântico estável e funcional.

O Google foi um dos primeiros a anunciar um marco significativo com seu processador Sycamore. A empresa afirmou ter alcançado a "supremacia quântica", realizando uma tarefa específica de forma muito mais rápida do que seria possível para um computador clássico. A demonstração, embora contestada por concorrentes, marcou um ponto de virada na área.

A IBM, por sua vez, adota uma estratégia de acesso mais aberto. A companhia disponibiliza seus processadores quânticos na nuvem para que pesquisadores e outras empresas possam experimentar a tecnologia. Com o processador Eagle, a empresa já ultrapassou a barreira dos 100 qubits e tem um roteiro claro para escalar sua capacidade nos próximos anos.

Enquanto isso, a Microsoft investe em uma abordagem considerada mais complexa, mas potencialmente mais estável: os qubits topológicos. A teoria é que eles seriam menos suscetíveis a erros, um dos maiores desafios técnicos da computação quântica. Startups e outras gigantes, como a chinesa Alibaba, também participam ativamente dessa corrida.

Apesar dos avanços, a tecnologia ainda enfrenta grandes obstáculos. Os sistemas quânticos são extremamente sensíveis a interferências, o que gera ruído e erros nos cálculos. A nação ou empresa que primeiro superar essas barreiras terá uma vantagem estratégica sem precedentes, redefinindo o poder econômico e a segurança global.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.