Roteiro Titanic: visite os locais que contam a história do navio

O renovado interesse pelo filme “Titanic” convida a uma viagem que vai além das telas. A trágica e fascinante história do navio pode ser percorrida em um roteiro real, que passa por cidades importantes da Europa e da América do Norte. Cada parada revela uma parte diferente da jornada, desde o local de sua construção até o destino final de muitas de suas vítimas.

Essa imersão na história oferece uma perspectiva única sobre os acontecimentos que culminaram no naufrágio em 15 de abril de 1912, conectando os visitantes com os fatos que inspiraram o clássico do cinema.

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Onde tudo começou: Belfast

A viagem começa na capital da Irlanda do Norte. Foi em Belfast, nos estaleiros da Harland and Wolff, que o Titanic foi projetado e construído. Hoje, a área portuária revitalizada abriga o Titanic Belfast, um museu inaugurado em 2012, moderno e interativo, com uma arquitetura impressionante que remete à proa do navio.

Lá dentro, os visitantes exploram galerias que recriam as cabines luxuosas da primeira classe e as mais simples da terceira. Exposições detalham o processo de construção e a tecnologia inovadora para a época, proporcionando um panorama completo do nascimento do gigante dos mares.

Os últimos portos em terra

De Belfast, o roteiro segue para Southampton, na Inglaterra, o ponto de partida oficial da viagem inaugural. A cidade, que era o lar de grande parte da tripulação, preserva essa memória no SeaCity Museum. A exposição dedicada ao navio foca no impacto humano da tragédia sobre a comunidade local.

Antes de cruzar o Atlântico, o Titanic fez duas paradas breves. A primeira em Cherbourg, na França, em 10 de abril de 1912, para embarcar passageiros ricos e famosos. A segunda e última foi em Cobh, na Irlanda, que na época se chamava Queenstown. Ali, embarcaram principalmente imigrantes em busca de uma nova vida na América.

O destino final: Halifax

A jornada termina de forma sombria em Halifax, no Canadá. A cidade portuária foi central nos esforços de resgate após o naufrágio, e seu Museu Marítimo do Atlântico guarda a maior coleção do mundo de artefatos de madeira recuperados do navio, incluindo uma espreguiçadeira original.

Halifax também é o local de descanso final para 150 vítimas, enterradas em três cemitérios da cidade. Visitar as lápides, muitas com nomes e outras marcadas apenas com a data do desastre, é uma experiência tocante que encerra o roteiro histórico do Titanic.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.