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Roteiro Titanic: visite os locais que contam a história do navio

De museus em Belfast, onde foi construído, a exposições em Halifax, no Canadá; conheça os destinos para mergulhar na história real do transatlântico

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
24/03/2026 18:52

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Roteiro Titanic: visite os locais que contam a história do navio
O Titanic Belfast, com sua arquitetura icônica, marca o início da jornada histórica do navio na capital da Irlanda do Norte. crédito: Ardfern, CC BY-SA 3.0/ Wikimedia Commons

O renovado interesse pelo filme “Titanic” convida a uma viagem que vai além das telas. A trágica e fascinante história do navio pode ser percorrida em um roteiro real, que passa por cidades importantes da Europa e da América do Norte. Cada parada revela uma parte diferente da jornada, desde o local de sua construção até o destino final de muitas de suas vítimas.

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Essa imersão na história oferece uma perspectiva única sobre os acontecimentos que culminaram no naufrágio em 15 de abril de 1912, conectando os visitantes com os fatos que inspiraram o clássico do cinema.

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Onde tudo começou: Belfast

A viagem começa na capital da Irlanda do Norte. Foi em Belfast, nos estaleiros da Harland and Wolff, que o Titanic foi projetado e construído. Hoje, a área portuária revitalizada abriga o Titanic Belfast, um museu inaugurado em 2012, moderno e interativo, com uma arquitetura impressionante que remete à proa do navio.

Lá dentro, os visitantes exploram galerias que recriam as cabines luxuosas da primeira classe e as mais simples da terceira. Exposições detalham o processo de construção e a tecnologia inovadora para a época, proporcionando um panorama completo do nascimento do gigante dos mares.

Os últimos portos em terra

De Belfast, o roteiro segue para Southampton, na Inglaterra, o ponto de partida oficial da viagem inaugural. A cidade, que era o lar de grande parte da tripulação, preserva essa memória no SeaCity Museum. A exposição dedicada ao navio foca no impacto humano da tragédia sobre a comunidade local.

Antes de cruzar o Atlântico, o Titanic fez duas paradas breves. A primeira em Cherbourg, na França, em 10 de abril de 1912, para embarcar passageiros ricos e famosos. A segunda e última foi em Cobh, na Irlanda, que na época se chamava Queenstown. Ali, embarcaram principalmente imigrantes em busca de uma nova vida na América.

O destino final: Halifax

A jornada termina de forma sombria em Halifax, no Canadá. A cidade portuária foi central nos esforços de resgate após o naufrágio, e seu Museu Marítimo do Atlântico guarda a maior coleção do mundo de artefatos de madeira recuperados do navio, incluindo uma espreguiçadeira original.

Halifax também é o local de descanso final para 150 vítimas, enterradas em três cemitérios da cidade. Visitar as lápides, muitas com nomes e outras marcadas apenas com a data do desastre, é uma experiência tocante que encerra o roteiro histórico do Titanic.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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