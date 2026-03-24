Guia completo para visitar Inhotim: ingressos, como chegar e o que ver

Visitar o Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais, é uma experiência única. Considerado o maior museu a céu aberto da América Latina, o espaço continua atualizando sua programação cultural, tornando o passeio indispensável para quem ama arte e natureza. Se você planeja sua primeira visita, organizamos um guia prático para aproveitar ao máximo.

O parque, que une um acervo de arte contemporânea a um jardim botânico de tirar o fôlego, exige planejamento. A área de visitação é extensa, com cerca de 140 hectares, e um único dia pode não ser suficiente para explorar tudo com calma. Por isso, saber como chegar, o que priorizar e como garantir seus ingressos faz toda a diferença.

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Como chegar em Inhotim

O instituto fica a aproximadamente 60 km de Belo Horizonte. A maneira mais prática de chegar é de carro, seguindo pela rodovia BR-381 no sentido São Paulo. A viagem dura cerca de 1 hora e 30 minutos, e o local oferece estacionamento pago.

Outra opção é o ônibus da empresa Saritur, que parte da Rodoviária de Belo Horizonte. A linha oferece horários específicos de ida e volta, sendo uma alternativa econômica para quem não está de carro. Verifique os horários no site da companhia, pois eles podem variar conforme o dia da semana.

Quanto custam os ingressos

A entrada inteira custa R$ 65, e a meia-entrada, R$ 32,50, válida para estudantes, idosos e outros grupos elegíveis. Crianças de até cinco anos não pagam. É altamente recomendável comprar os ingressos com antecedência pelo site oficial do Inhotim para evitar filas, especialmente em feriados e fins de semana.

Uma dica importante é que às quartas-feiras a entrada é gratuita, mediante retirada prévia do ingresso online, já que a quantidade é limitada. Além disso, o último domingo de cada mês também oferece entrada gratuita, com a mesma necessidade de agendamento prévio.

O que ver no parque

Com dezenas de galerias e obras espalhadas ao ar livre, é impossível ver tudo em um só dia. O ideal é pegar um mapa na entrada e traçar um roteiro. Algumas instalações são imperdíveis e valem a prioridade no seu planejamento.

Galeria Adriana Varejão: um dos pavilhões mais famosos, com obras que dialogam com a arquitetura do local.

Desvio para o Vermelho: a instalação de Cildo Meireles é uma experiência imersiva que ocupa três salas com objetos na cor vermelha.

Sonic Pavilion: de Doug Aitken, esta obra é uma construção que capta os sons do interior da Terra em tempo real. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.