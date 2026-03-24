Serra do Curral: conheça a história e as trilhas do cartão-postal de BH

Uma recente decisão judicial que suspendeu atividades de mineração na Serra do Curral colocou o principal cartão-postal de Belo Horizonte novamente no centro das atenções. O embate sobre o futuro da área desperta não apenas a preocupação com a preservação, mas também a curiosidade de moradores e turistas sobre a história e as belezas deste patrimônio mineiro.

A serra é um símbolo da capital e representa muito mais do que uma bela paisagem. Tombada como patrimônio histórico e ambiental, a formação rochosa serviu de referência geográfica para a construção da nova capital mineira, inaugurada em 1897 para substituir Ouro Preto. Ela integra o Quadrilátero Ferrífero, uma das mais importantes províncias minerais do país, e abriga nascentes que contribuem para o abastecimento de água da cidade.

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Sua importância ambiental é fundamental para o equilíbrio climático e a biodiversidade local. A vegetação de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado serve de refúgio para diversas espécies de animais e plantas, algumas delas ameaçadas de extinção. Por tudo isso, o debate sobre a exploração mineral no local gera grande mobilização social.

A mobilização pela preservação da Serra do Curral reforça a importância de proteger esse patrimônio natural e histórico de Belo Horizonte, garantindo sua conservação para as futuras gerações.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.