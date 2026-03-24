A história por trás do prédio do MASP, um ícone de São Paulo

Inaugurado em 1968 na Avenida Paulista, o prédio do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) é muito mais do que um marco arquitetônico. A estrutura suspensa, projetada pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi, nasceu de um desafio singular: construir um museu moderno sem bloquear a vista da avenida para o centro da cidade.

Essa condição foi imposta no ato de doação do terreno pela prefeitura. O local, onde antes ficava o Belvedere Trianon, ponto de encontro da elite paulistana, deveria manter a paisagem livre para quem olhasse da Paulista em direção à Serra da Cantareira. A solução encontrada por Lina foi revolucionária para a época.

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Ela ergueu o corpo principal do museu sobre quatro enormes pilares de concreto protendido, pintados de vermelho vibrante. Essa escolha ousada criou o famoso vão livre de 70 metros. A estrutura de concreto e vidro dá a sensação de que o museu flutua sobre a calçada.

Um espaço para a cidade

O vão livre do MASP transcendeu sua função arquitetônica e se transformou em uma das praças públicas mais importantes de São Paulo. Sob o teto do museu, o espaço aberto abriga feiras de antiguidades, apresentações artísticas, manifestações políticas e encontros cotidianos. É um verdadeiro palco democrático no coração da cidade.

No interior, a inovação continua. Lina Bo Bardi idealizou os "cavaletes de cristal" para expor as obras do acervo. As pinturas parecem flutuar no salão principal, presas em bases de concreto, permitindo que o visitante crie seu próprio percurso e tenha uma visão panorâmica da coleção, sem a hierarquia das paredes tradicionais.

Essa combinação de engenharia arrojada e pensamento social consolidou o MASP não apenas como um guardião de obras de arte, mas como um monumento vivo. O prédio respira a vida urbana e convida a população a interagir com a arte e com a própria cidade de maneira única.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.