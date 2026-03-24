7 erros de português que empobrecem sua comunicação no trabalho

No ambiente de trabalho, a comunicação escrita é um cartão de visitas. Um e-mail bem redigido pode abrir portas, enquanto um texto com deslizes gramaticais pode minar a credibilidade profissional. Pequenos erros, muitas vezes cometidos por desatenção, acabam comprometendo a clareza da mensagem e a imagem de quem escreve. Para ajudar a evitar essas gafes, listamos sete dos equívocos mais comuns no português corporativo e como corrigi-los de forma simples.

Uso incorreto da crase

A crase indica a fusão da preposição "a" com o artigo feminino "a" ou "as". Uma dica prática para não errar é substituir a palavra feminina por uma masculina correspondente. Se o "a" se transformar em "ao", a crase é necessária. Por exemplo: "Vou à reunião" se torna "Vou ao encontro". Logo, a crase está correta.

Trocar 'mas' por 'mais'

Essa confusão é bastante frequente. "Mas" é uma conjunção adversativa, sinônimo de "porém" ou "contudo", usada para indicar oposição. Já "mais" é um advérbio de intensidade ou quantidade. Um jeito fácil de lembrar é pensar: se a ideia é de oposição, use "mas". Se for de soma, use "mais". Exemplo: "Gostaria de mais verba, mas o orçamento foi cortado".

'A ver' ou 'haver'?

As duas formas existem, porém com significados distintos. "A ver" significa "ter relação com". Por exemplo: "A sua sugestão não tem nada a ver com o problema". Por outro lado, "haver" é um verbo que pode significar existir, acontecer ou ter. Exemplos: "Deve haver uma solução melhor" ou "Pode haver mudanças no cronograma do projeto".

'Onde' e 'aonde'

A diferença está na ideia de movimento. "Onde" é usado para indicar um lugar fixo, estático. Exemplo: "Onde fica a sala de reuniões?". Já "aonde" deve ser utilizado quando há ideia de deslocamento ou destino, geralmente com verbos que pedem a preposição "a", como ir ou chegar. Exemplo: "Aonde você vai com tanta pressa?".

Concordância de 'anexo'

A palavra "anexo" é um adjetivo e deve concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Portanto, o correto é: "o relatório segue anexo", "a planilha está anexa", "os gráficos seguem anexos" e "as propostas estão anexas". A expressão "em anexo" é invariável.

'Menas' não existe

Este é um dos erros mais simples de corrigir, pois a palavra "menas" não existe na língua portuguesa. O advérbio "menos" é invariável, ou seja, nunca muda, independentemente da palavra que o acompanha. O certo é sempre dizer "menos pessoas", "menos chances" ou "menos ideias".