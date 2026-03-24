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Tenha uma casa mais sustentável: 7 mudanças fáceis de adotar no dia a dia

Pequenas atitudes, da troca de lâmpadas à compostagem, podem reduzir seu impacto ambiental e a conta de luz; veja um guia prático

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
24/03/2026 15:25

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Tenha uma casa mais sustentável: 7 mudanças fáceis de adotar no dia a dia
Aderir a produtos reutilizáveis, como canudos de metal, é uma das formas de diminuir o impacto ambiental doméstico e reduzir o lixo. crédito: Freepik

Enquanto governos, como o da China, anunciam metas ambiciosas de neutralidade de carbono para as próximas décadas, atitudes individuais ganham força como parte essencial da solução. Tornar a sua casa mais sustentável não exige grandes reformas ou investimentos altos. Na verdade, mudanças simples no dia a dia podem reduzir significativamente o impacto ambiental e, de quebra, aliviar a conta de luz no fim do mês.

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Implementar novos hábitos pode parecer desafiador, mas o segredo é começar aos poucos. A seguir, listamos sete ações práticas e de baixo custo que você pode adotar imediatamente para transformar seu lar em um espaço mais amigável ao planeta.

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  1. Troque as lâmpadas por LED: a substituição de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED é uma das ações mais eficazes. Elas consomem até 80% menos energia e duram muito mais tempo, o que representa uma economia direta na sua fatura de eletricidade.

  2. Fique de olho no consumo de água: pequenos vazamentos em torneiras e descargas podem desperdiçar milhares de litros por ano. Além de consertá-los, adote banhos mais curtos e feche a torneira ao escovar os dentes ou lavar a louça. Menos água quente também significa menos gás ou eletricidade.

  3. Crie uma composteira doméstica: no Brasil, em média, cerca de metade do lixo que produzimos em casa é orgânico. Com uma composteira, cascas de frutas, restos de vegetais e borra de café se transformam em adubo rico em nutrientes para plantas, reduzindo o volume de resíduos enviados para aterros sanitários.

  4. Desligue aparelhos da tomada: muitos eletrônicos continuam a consumir energia mesmo em modo de espera (standby). Esse "consumo fantasma" pode ser evitado ao desconectar da tomada aparelhos como televisões, micro-ondas e carregadores de celular quando não estiverem em uso.

  5. Prefira produtos reutilizáveis: substitua itens descartáveis por versões duráveis. Canudos de metal, garrafas de água, xícaras de café e sacolas de pano são alternativas simples que diminuem drasticamente a produção de lixo plástico no cotidiano.

  6. Faça compras conscientes: planeje as refeições da semana para evitar o desperdício de alimentos. Dê preferência a produtos locais e da estação, que exigem menos transporte, e opte por itens com menos embalagens plásticas ou que sejam recicláveis.

  7. Use produtos de limpeza naturais: muitos produtos de limpeza industrializados contêm químicos nocivos ao meio ambiente. Soluções caseiras com vinagre, bicarbonato de sódio e limão são eficientes para a maioria das tarefas domésticas, mais baratas e não poluem a água.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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