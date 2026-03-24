Por que a China está construindo megacidades 'verdes' do zero?

A China está investindo bilhões de dólares para construir, do zero, cidades planejadas com características futuristas. Com edifícios cobertos por plantas, transporte autônomo e energia 100% renovável, esses projetos ambiciosos são uma das principais apostas do país para combater a poluição e liderar a transição global para um futuro mais sustentável. A iniciativa faz parte do plano nacional para atingir a neutralidade de carbono até 2060.

Mais do que simples conjuntos habitacionais, essas megacidades são laboratórios urbanos em escala real. Projetadas para serem autossuficientes, elas integram tecnologia de ponta com princípios ecológicos. O objetivo é criar espaços onde a vida urbana e a natureza coexistam em harmonia, resolvendo problemas crônicos das metrópoles atuais, como congestionamentos, poluição do ar e escassez de recursos.

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Como funcionam as cidades verdes?

O conceito por trás dessas cidades futuristas se baseia em alguns pilares centrais. A arquitetura, por exemplo, é projetada para funcionar como uma “floresta vertical”. Prédios residenciais e comerciais são cobertos por milhares de árvores e plantas, que ajudam a filtrar o ar, reduzir a temperatura ambiente e absorver dióxido de carbono.

A energia é gerada localmente a partir de fontes limpas, como painéis solares instalados nos telhados e turbinas eólicas. A mobilidade urbana prioriza veículos elétricos e autônomos, além de uma extensa rede de transporte público de alta eficiência para eliminar a dependência de carros particulares. A gestão de resíduos e o reuso da água também são integrados ao sistema da cidade desde a sua concepção.

Um dos projetos mais conhecidos é a Liuzhou Forest City. Embora sua conclusão estivesse inicialmente prevista para 2020, o projeto segue em fase de implementação. Quando finalizado, deverá abrigar cerca de 30 mil pessoas, e a expectativa é que sua vegetação absorva anualmente quase 10 mil toneladas de CO? e produza 900 toneladas de oxigênio.

Visão de futuro e liderança global

Ao investir em cidades sustentáveis, a China não busca apenas resolver seus próprios desafios ambientais. O país quer se posicionar como um líder mundial em tecnologia verde e planejamento urbano inovador. Esses projetos funcionam como uma vitrine de soluções que podem ser exportadas para outras nações que enfrentam problemas semelhantes de urbanização acelerada.

Outro exemplo emblemático é a Xiong'an New Area, planejada para ser uma metrópole de alta tecnologia e baixo carbono para aliviar a pressão populacional sobre Pequim. A construção dessas cidades, apesar dos desafios e dos prazos estendidos em alguns casos, representa um passo ousado, mostrando que é possível repensar o modelo de desenvolvimento urbano para um futuro mais equilibrado e resiliente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.