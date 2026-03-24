Medo de dirigir? 5 dicas de psicólogos para superar a ansiedade ao volante

Com o programa nacional de CNH Social já regulamentado e em expansão pelos estados brasileiros, ter a carteira de motorista em mãos pode ser apenas o primeiro de muitos desafios. Para uma parcela significativa dos novos habilitados, o medo de assumir o volante se torna uma barreira real, transformando o sonho da independência em uma fonte de ansiedade.

Essa aversão, conhecida como amaxofobia, é mais comum do que se imagina e pode se manifestar de várias formas: desde um leve desconforto até ataques de pânico que paralisam o motorista. A boa notícia é que com estratégias certas é possível superar essa insegurança e dirigir com tranquilidade.

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5 estratégias para ganhar confiança ao volante

Comece aos poucos e em ambientes controlados

Não se sinta pressionado a enfrentar uma avenida movimentada logo de cara. Comece praticando em locais seguros e com pouco movimento, como um estacionamento vazio ou ruas tranquilas do seu bairro. Aumente a complexidade do trajeto de forma gradual, à medida que sua confiança cresce. Entenda a origem do seu medo

Tente identificar o gatilho da sua ansiedade. É o medo de errar e ser julgado por outros motoristas? De causar um acidente? De não saber reagir em uma situação de emergência? Compreender a raiz do problema é o primeiro passo para racionalizá-lo e encontrar formas de lidar com ele. Use técnicas de respiração para controlar a ansiedade

Quando sentir a ansiedade aumentar, foque na sua respiração. Inspire lentamente pelo nariz contando até quatro, segure o ar por alguns segundos e expire pela boca, também contando até quatro. Repetir esse exercício ajuda a diminuir a frequência cardíaca e a clarear a mente. Crie um ambiente positivo dentro do carro

Transforme seu carro em um espaço seguro. Dirija acompanhado de alguém que transmita calma e confiança, ouça músicas relaxantes e mantenha o veículo organizado. Evite dirigir quando estiver cansado, estressado ou com pressa, pois esses fatores podem intensificar a sensação de insegurança. Considere a ajuda de um profissional

Se o medo de dirigir for paralisante e estiver afetando sua qualidade de vida, procurar a ajuda de um psicólogo pode ser fundamental. Terapias, como a Cognitivo-Comportamental (TCC), oferecem ferramentas eficazes para reestruturar pensamentos negativos e enfrentar a fobia de maneira estruturada. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.