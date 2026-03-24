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Medo de dirigir? 5 dicas de psicólogos para superar a ansiedade ao volante

Tirar a carteira é só o primeiro passo para muitas pessoas; veja estratégias eficazes para ganhar confiança e assumir a direção do carro com segurança

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
24/03/2026 12:17

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Medo de dirigir? 5 dicas de psicólogos para superar a ansiedade ao volante
Superar o medo de dirigir e ganhar confiança ao volante é um processo que pode ser transformador para novos habilitados. crédito: Freepik

Com o programa nacional de CNH Social já regulamentado e em expansão pelos estados brasileiros, ter a carteira de motorista em mãos pode ser apenas o primeiro de muitos desafios. Para uma parcela significativa dos novos habilitados, o medo de assumir o volante se torna uma barreira real, transformando o sonho da independência em uma fonte de ansiedade.

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Essa aversão, conhecida como amaxofobia, é mais comum do que se imagina e pode se manifestar de várias formas: desde um leve desconforto até ataques de pânico que paralisam o motorista. A boa notícia é que com estratégias certas é possível superar essa insegurança e dirigir com tranquilidade.

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5 estratégias para ganhar confiança ao volante

  1. Comece aos poucos e em ambientes controlados
    Não se sinta pressionado a enfrentar uma avenida movimentada logo de cara. Comece praticando em locais seguros e com pouco movimento, como um estacionamento vazio ou ruas tranquilas do seu bairro. Aumente a complexidade do trajeto de forma gradual, à medida que sua confiança cresce.

  2. Entenda a origem do seu medo
    Tente identificar o gatilho da sua ansiedade. É o medo de errar e ser julgado por outros motoristas? De causar um acidente? De não saber reagir em uma situação de emergência? Compreender a raiz do problema é o primeiro passo para racionalizá-lo e encontrar formas de lidar com ele.

  3. Use técnicas de respiração para controlar a ansiedade
    Quando sentir a ansiedade aumentar, foque na sua respiração. Inspire lentamente pelo nariz contando até quatro, segure o ar por alguns segundos e expire pela boca, também contando até quatro. Repetir esse exercício ajuda a diminuir a frequência cardíaca e a clarear a mente.

  4. Crie um ambiente positivo dentro do carro
    Transforme seu carro em um espaço seguro. Dirija acompanhado de alguém que transmita calma e confiança, ouça músicas relaxantes e mantenha o veículo organizado. Evite dirigir quando estiver cansado, estressado ou com pressa, pois esses fatores podem intensificar a sensação de insegurança.

  5. Considere a ajuda de um profissional
    Se o medo de dirigir for paralisante e estiver afetando sua qualidade de vida, procurar a ajuda de um psicólogo pode ser fundamental. Terapias, como a Cognitivo-Comportamental (TCC), oferecem ferramentas eficazes para reestruturar pensamentos negativos e enfrentar a fobia de maneira estruturada.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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