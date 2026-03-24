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7 benefícios que ouvir música clássica pode trazer para o seu cérebro

Estudos mostram que a música erudita pode melhorar a concentração, aliviar o estresse e até estimular a criatividade; saiba como aproveitar essas vantagens

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
24/03/2026 11:51

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7 benefícios que ouvir música clássica pode trazer para o seu cérebro
Orquestras como a Filarmônica de Minas Gerais proporcionam experiências que, segundo a ciência, estimulam a mente e melhoram a cognição. crédito: Tulio Santos/ EM/ D.A.Press

Com apresentações regulares da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em Belo Horizonte, a música erudita mantém-se presente na capital mineira. No entanto, os benefícios de obras de compositores como Vivaldi e Chopin vão muito além da experiência cultural. A ciência tem explorado como as complexas harmonias e estruturas da música clássica podem impactar positivamente o funcionamento do cérebro.

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A exposição a essas composições pode influenciar desde o humor até a capacidade de raciocínio. Ouvir uma sinfonia enquanto trabalha ou estuda, por exemplo, não é apenas uma forma de preencher o silêncio, mas uma ferramenta para aprimorar o desempenho cognitivo. Veja a seguir sete vantagens que a música clássica pode trazer para a sua mente.

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  1. Melhora a concentração e o foco
    A estrutura da música clássica frequentemente segue padrões lógicos e rítmicos que ajudam a sincronizar as ondas cerebrais, facilitando um estado de foco profundo. Isso se mostra especialmente útil para tarefas que exigem atenção contínua e prolongada.

  2. Reduz o estresse e a ansiedade
    Sons com ritmo lento e tons baixos, comuns em muitas peças clássicas, contribuem para a diminuição dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse. O resultado é uma sensação de calma e relaxamento físico e mental.

  3. Estimula a criatividade
    Ao ativar diversas áreas do cérebro simultaneamente, a música erudita pode promover novas conexões neurais. Essa atividade cerebral complexa abre espaço para pensamentos mais inovadores e para a solução criativa de problemas.

  4. Aumenta a produtividade
    O chamado 'Efeito Mozart' é um conceito que sugere como ouvir certas composições pode melhorar temporariamente o raciocínio espacial. Estudos indicam que esses efeitos são de curta duração, mas podem auxiliar em tarefas que exigem habilidades espaciais e de organização mental.

  5. Auxilia na qualidade do sono
    Melodias suaves e relaxantes podem ser usadas como um gatilho para o descanso. Ouvir música clássica antes de dormir ajuda a diminuir a frequência cardíaca e a acalmar a mente, induzindo um sono mais profundo e reparador.

  6. Fortalece a memória
    A música ativa diversas regiões cerebrais, incluindo áreas fundamentais para a formação e recuperação de memórias. A audição regular de peças clássicas pode ajudar a melhorar tanto a memória de curto prazo quanto a de longo prazo.

  7. Alivia a dor e gera bem-estar
    A música tem o poder de estimular a liberação de dopamina no cérebro, um neurotransmissor associado ao prazer, recompensa e motivação. Esse processo químico pode diminuir a percepção da dor e gerar uma sensação geral de bem-estar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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