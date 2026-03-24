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Museu da Mineração de Bochum: conheça o gigante da história industrial no Vale do Ruhr

Um dos museus mais visitados da Alemanha fica em uma antiga mina de carvão e oferece uma viagem imersiva ao passado industrial da região.

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
24/03/2026 10:50

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Museu da Mineração de Bochum: conheça o gigante da história industrial no Vale do Ruhr
A imponente torre de extração verde (Förderturm) do Deutsches Bergbau-Museum, um marco da história industrial alemã em Bochum. crédito: PxHere

Fundado em 1930, o Museu Alemão da Mineração (Deutsches Bergbau-Museum), em Bochum, é um gigante da história industrial da Alemanha. Instalado sobre uma antiga mina de carvão, o local oferece uma viagem imersiva ao coração da indústria que moldou a região do Vale do Ruhr por mais de um século.

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Sendo um dos museus mais populares do país, seu principal atrativo é a oportunidade de descer a uma mina de demonstração, localizada a 20 metros de profundidade. Lá, os visitantes percorrem uma extensa rede de túneis, equipada com maquinário autêntico e ambientação sonora que recria o dia a dia de um minerador.

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A experiência permite sentir a mudança de temperatura, ouvir o ruído das máquinas e entender os desafios e perigos da extração de carvão. É uma imersão completa em um ambiente que foi o motor econômico da Alemanha por décadas e definiu a identidade de toda a região.

O que ver no Museu da Mineração

Acima do solo, o marco do museu é sua imponente torre de extração verde (Förderturm). Uma plataforma de observação no topo oferece uma vista panorâmica de Bochum e do Vale do Ruhr, revelando a escala da transformação industrial da paisagem local.

Após uma grande modernização concluída em 2019, o espaço expositivo apresenta quatro percursos temáticos que guiam o visitante pela história da mineração, desde a pré-história até os dias atuais. As exibições mostram a evolução das técnicas, as condições de trabalho e o impacto social e ambiental da atividade.

O acervo inclui desde ferramentas manuais primitivas até gigantescas máquinas de perfuração, além de minerais e fósseis que contam a história geológica da Terra. O museu também funciona como um centro de pesquisa de renome internacional, o Museu de Pesquisa Leibniz para Georecursos, estudando a história global da obtenção de matérias-primas.

A combinação de experiência subterrânea, exibições tecnológicas e pesquisa científica consolida o local como o maior museu de mineração do mundo. É uma parada essencial para quem deseja compreender a fundo a transformação da Alemanha moderna e a herança deixada pela era do carvão.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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