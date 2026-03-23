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ESG: por que a sustentabilidade virou critério para empresas e você

A sigla para Ambiental, Social e Governança (ESG, em inglês) está em alta; saiba como esse conceito afeta de grandes investimentos a suas escolhas de consumo

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
23/03/2026 20:08

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ESG: por que a sustentabilidade virou critério para empresas e você
Pequeno globo terrestre e blocos com símbolos de sustentabilidade ilustram os pilares ambientais da agenda ESG abordados na matéria. crédito: Freepik

Você provavelmente já ouviu falar em ESG, mas o que essa sigla realmente significa e por que ela se tornou tão importante? O termo, que representa as práticas Ambientais, Sociais e de Governança de uma empresa, deixou de ser apenas um jargão do mercado financeiro para se tornar um critério decisivo para investimentos, escolhas de consumo e até para a reputação de grandes marcas em todo o mundo.

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Na prática, o ESG funciona como um raio-x que avalia o impacto de uma companhia para além dos seus lucros. É uma forma de medir o quão sustentável e responsável é um negócio a longo prazo, considerando os riscos e as oportunidades que não aparecem nos balanços financeiros tradicionais.

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O que cada letra representa?

Entender a sigla é o primeiro passo para compreender sua relevância. Cada letra aborda um pilar fundamental da atuação corporativa no século 21.

Ambiental (E): refere-se a como a empresa lida com o planeta. Isso inclui o controle de emissões de carbono, o consumo de água e energia, a gestão de resíduos e o impacto na biodiversidade. Uma boa nota neste pilar indica que a organização se preocupa em reduzir sua pegada ecológica.

Social (S): foca nas pessoas. Avalia o relacionamento da empresa com seus funcionários, fornecedores, clientes e a comunidade. Questões como diversidade e inclusão, segurança no trabalho, respeito aos direitos humanos e proteção de dados dos consumidores entram aqui.

Governança (G): trata da forma como a empresa é administrada. Envolve a transparência das contas, a ética nos negócios, a independência do conselho administrativo e a existência de canais para denúncias de corrupção. Uma governança forte inspira confiança.

A ascensão do ESG impacta diretamente o seu dia a dia, mesmo que você não perceba. Grandes fundos de investimento, por exemplo, estão direcionando bilhões para empresas com boas práticas ESG, por considerá-las mais seguras e preparadas para o futuro. Isso pode influenciar o rendimento da sua previdência privada ou de outros investimentos.

Como consumidor, você também tem poder. Ao escolher produtos de marcas comprometidas com a sustentabilidade ou com condições justas de trabalho, você incentiva o mercado a seguir nessa direção. Aos poucos, as informações sobre as práticas ESG das empresas se tornam um novo selo de qualidade, orientando decisões de compra.

Até mesmo na busca por um emprego o conceito ganha força. Profissionais, especialmente das gerações mais novas, preferem trabalhar em companhias que demonstram um propósito claro e um compromisso real com valores sociais e ambientais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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