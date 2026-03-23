O que é o 'Modo Ladrão' do celular e por que você deve ativá-lo

Uma nova camada de segurança promete dificultar a vida de criminosos que roubam celulares no Brasil. Conhecido popularmente como “Modo Ladrão”, o recurso já está disponível para usuários de Android e iOS (iPhone) e funciona bloqueando o aparelho automaticamente ao detectar uma tentativa de roubo, protegendo seus dados pessoais e financeiros.

A funcionalidade utiliza tecnologias diferentes em cada sistema operacional, mas o objetivo é o mesmo: impedir que o ladrão tenha acesso às suas informações, mesmo que ele saiba a sua senha de desbloqueio. A ativação é simples e recomendada para todos os usuários, aumentando a proteção contra golpes e acessos indevidos a aplicativos de banco. No Android, o recurso foi lançado em agosto de 2024 e, desde dezembro de 2025, vem ativado por padrão em novos aparelhos. Já no iPhone, a função está disponível desde janeiro de 2024.

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Como funciona no Android

No sistema do Google, a ferramenta se chama “Bloqueio por detecção de roubo”. Ela usa a inteligência artificial e os sensores do próprio celular, como o acelerômetro, para identificar movimentos bruscos e repentinos que sejam característicos de um furto, como quando alguém arranca o aparelho da sua mão e sai correndo. Além disso, o sistema oferece o 'Bloqueio de dispositivo off-line', que trava a tela se o aparelho ficar muito tempo sem internet, e o 'Bloqueio remoto', que permite bloquear o celular à distância usando apenas o número de telefone.

Ao detectar essa ação suspeita, o sistema bloqueia a tela do dispositivo de forma imediata. Isso impede que o criminoso consiga mexer no celular ou acessar qualquer aplicativo, mesmo que tenha visto você digitar a senha momentos antes. A medida é uma resposta direta ao aumento dos crimes desse tipo, que visam principalmente o acesso a contas bancárias.

Passo a passo para ativar no Android

Acesse as “Configurações” do seu celular. Procure pela opção 'Segurança' ou 'Segurança e emergência'. Toque em 'Proteção contra roubo'. Ative as opções 'Bloqueio por detecção de roubo', 'Bloqueio de dispositivo off-line' e 'Bloqueio remoto'.

Como funciona no iPhone (iOS)

Para os donos de iPhone, o recurso é chamado de “Proteção de Dispositivo Roubado”. Antes de ativar, certifique-se de que a autenticação de dois fatores do ID Apple, Face ID ou Touch ID e o recurso Buscar estão habilitados. A lógica aqui é um pouco diferente. O sistema usa a sua localização para entender quando o aparelho está longe de locais familiares, como sua casa ou o trabalho. Nessas situações, ele exige uma camada extra de verificação biométrica (Face ID ou Touch ID) para ações sensíveis.

Com a proteção ativa, um ladrão que tenha o seu código de acesso não conseguirá alterar a senha do ID Apple, apagar o conteúdo do iPhone, desativar o app “Buscar” ou usar senhas salvas. Para essas operações, o sistema exigirá a biometria e, em alguns casos, até mesmo uma espera de segurança de uma hora antes de permitir a alteração.

Passo a passo para ativar no iPhone

Abra os “Ajustes” do seu iPhone. Vá em “Face ID e Código” (ou “Touch ID e Código”). Digite sua senha de desbloqueio para continuar. Role a tela para baixo e encontre a opção “Proteção de Dispositivo Roubado”. Ative a chave seletora para habilitar o recurso. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.