5 destinos na Itália que vão além de Roma e que você precisa conhecer

A Itália tem incentivado a valorização de rotas menos convencionais, que vão muito além dos cartões-postais de Roma, Florença e Veneza. Pequenos municípios vêm recebendo atenção especial, buscando distribuir o fluxo de visitantes e revelar a diversidade cultural e natural da nação.

O foco é apresentar vilarejos charmosos, paisagens montanhosas e praias paradisíacas que muitas vezes ficam fora do roteiro tradicional. Essa estratégia não só enriquece a experiência do viajante, mas também impulsiona a economia de regiões com enorme potencial turístico ainda pouco explorado.

Para quem busca uma imersão autêntica na cultura italiana, fugir do óbvio é a melhor pedida. As opções oferecem desde aventuras na natureza até mergulhos em cidades históricas que parecem ter parado no tempo, proporcionando uma visão mais completa e genuína do que a Itália tem a oferecer.

Conheça 5 destinos alternativos na Itália

Matera: Localizada na região da Basilicata, esta é uma das cidades continuamente habitadas mais antigas da Itália e do mundo. Seu centro histórico, conhecido como "Sassi di Matera", é formado por casas e igrejas escavadas em rochas. O cenário é tão único que foi declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO e serviu de locação para diversos filmes.

Dolomitas: Se você gosta de montanhas, esta cordilheira no norte da Itália é um espetáculo. Com picos rochosos imponentes, lagos de cor esmeralda e vilarejos alpinos, a região é perfeita para trilhas no verão e para a prática de esqui durante o inverno.

Puglia: Conhecida como o "salto da bota", esta região no sul do país combina um litoral deslumbrante com cidades peculiares. Destaque para Alberobello, com suas casas brancas de telhado cônico, os "trulli", e Polignano a Mare, uma cidade construída sobre penhascos à beira do Mar Adriático.

Úmbria: Muitas vezes ofuscada pela vizinha Toscana, a Úmbria é chamada de "coração verde da Itália". A região oferece paisagens campestres, cidades medievais preservadas como Perugia e Assis, e uma gastronomia rica, com destaque para as trufas negras e o vinho local.

Sardenha: Esta ilha no Mediterrâneo é famosa por suas praias de areia branca e águas cristalinas, que lembram o Caribe. Além do litoral da Costa Esmeralda, a Sardenha possui um interior montanhoso e uma cultura própria, com tradições e um dialeto único. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.