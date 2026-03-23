Como mísseis são interceptados? O caso de Diego Garcia

A recente tentativa de ataque com mísseis contra a base militar de Diego Garcia, no Oceano Índico, acendeu um alerta global e trouxe à tona uma dúvida comum: como é possível interceptar um projétil em pleno voo? A resposta está nos complexos sistemas de defesa antiaérea, popularmente conhecidos como escudos, que funcionam como uma barreira tecnológica contra ameaças que vêm do céu. Os dois mísseis lançados não atingiram a base - um falhou em pleno voo e o outro foi interceptado por um navio de guerra americano.

Esses sistemas, como o famoso Domo de Ferro de Israel ou o americano Patriot, são projetados para uma missão crítica: detectar, rastrear e neutralizar mísseis, foguetes ou drones antes que atinjam seus alvos. A operação é uma corrida contra o tempo, executada em segundos por uma combinação de hardware e software avançados.

Leia Mais

O caso de Diego Garcia ilustra essa capacidade na prática. Em março de 2026, dois mísseis balísticos de alcance intermediário foram lançados contra a base militar no Oceano Índico. O incidente, atribuído ao Irã (embora Teerã negue a autoria), mobilizou os sistemas de defesa americanos: enquanto um dos projéteis falhou durante o voo, o segundo foi interceptado por um míssil SM-3 disparado de um navio de guerra, impedindo qualquer impacto nas instalações.

O processo se inicia muito antes de qualquer som de explosão ser ouvido. Radares de alta precisão monitoram o espaço aéreo de forma contínua. Assim que um lançamento hostil é identificado, o sistema entra em ação instantaneamente, calculando a trajetória, a velocidade e o provável ponto de impacto da ameaça.

Do radar ao impacto

A interceptação de um míssil segue um roteiro de alta tecnologia, dividido em etapas cruciais que ocorrem em uma fração de minutos. A precisão em cada uma delas é o que define o sucesso da defesa.

1. Detecção e alerta: um radar especializado identifica o lançamento de um ou mais projéteis e envia um alerta imediato para o centro de controle. A tecnologia consegue diferenciar entre ameaças reais e objetos inofensivos.

2. Análise da trajetória: o software do sistema de gerenciamento de batalha processa os dados do radar. Ele calcula a rota do míssil inimigo e determina se ele se dirige a uma área povoada ou a um alvo estratégico. Apenas ameaças confirmadas acionam a próxima fase.

3. Lançamento do interceptador: uma vez que o alvo é considerado perigoso, o sistema dispara um míssil interceptador. Esse projétil não é projetado para atingir o alvo diretamente, mas para chegar o mais perto possível dele no ar.

4. Neutralização no ar: ao se aproximar da ameaça, o interceptador explode, liberando uma nuvem de estilhaços que destroem o míssil inimigo em pleno voo, longe do alvo em terra. A ogiva do projétil hostil é destruída pela força cinética do impacto.

Apesar da alta taxa de sucesso, que em sistemas como o Domo de Ferro supera os 90% segundo as Forças de Defesa de Israel em condições normais de combate, nenhum escudo é infalível. Ataques de saturação, com o lançamento de dezenas de mísseis simultaneamente, podem sobrecarregar a capacidade de resposta. Além disso, o desenvolvimento de mísseis hipersônicos, que viajam em velocidades extremas, representa um novo desafio para as tecnologias de defesa atuais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.