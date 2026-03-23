Feminicídio: 5 sinais de alerta em um relacionamento abusivo

Casos de feminicídio frequentemente expõem uma trágica realidade: a violência não começa com a agressão final. Ela é construída por um ciclo de comportamentos abusivos que, muitas vezes, são normalizados ou passam despercebidos pela vítima e por pessoas próximas. A escalada da violência costuma ser gradual, minando a autoestima e a capacidade de reação da mulher antes do desfecho fatal.

Reconhecer os sinais de um relacionamento abusivo é, portanto, o primeiro passo para quebrar esse ciclo e buscar ajuda antes que seja tarde. Comportamentos que parecem excesso de zelo ou ciúme podem ser, na verdade, indicativos claros de controle e possessividade, que são a base para agressões mais graves.

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Sinais de um relacionamento abusivo

Certos padrões de comportamento são recorrentes em dinâmicas tóxicas e precisam de atenção. Eles podem aparecer de forma isolada no início, mas tendem a se intensificar com o tempo. Fique atenta a estes cinco sinais de alerta:

1. Isolamento progressivo

O agressor começa a afastar a mulher de seus amigos e familiares. Isso pode ocorrer por meio de críticas constantes às suas companhias, da criação de conflitos ou da exigência de que ela dedique todo seu tempo livre a ele. O objetivo é torná-la dependente e sem uma rede de apoio.

2. Controle excessivo

O controle pode se manifestar de várias formas: financeiro, ao limitar o acesso da mulher ao próprio dinheiro; social, ao ditar suas roupas, os lugares que pode frequentar e com quem pode conversar; e digital, ao exigir senhas de redes sociais e e-mails para monitorar suas atividades.

3. Ciúme e possessividade

Um ciúme desproporcional, que leva a acusações infundadas de traição e a um monitoramento constante, não é prova de amor, mas sim de posse. Esse comportamento limita a liberdade da mulher e gera um ambiente de desconfiança e medo, fazendo com que ela se sinta obrigada a justificar cada passo que dá.

4. Humilhação e agressão verbal

Antes da violência física, a violência psicológica destrói a autoconfiança da vítima. Críticas destrutivas, ofensas, xingamentos e chantagem emocional, especialmente na frente de outras pessoas, são táticas para diminuir a mulher e fazê-la acreditar que não é capaz de viver sem o agressor.

5. Ameaças e intimidação

Esta é a fase em que o perigo se torna explícito. As ameaças podem ser diretas, como "se você me deixar, eu te mato", ou veladas, envolvendo gestos violentos, como socar paredes e quebrar objetos. A intimidação cria um clima de terror constante, paralisando a vítima.

Como buscar ajuda

Ao identificar um ou mais desses sinais, seja em seu relacionamento ou no de alguém próximo, é fundamental agir. O primeiro passo é buscar apoio em uma rede de confiança, como amigos e familiares que possam oferecer um porto seguro.

A principal ferramenta de denúncia e acolhimento no Brasil é a Central de Atendimento à Mulher, acessível pelo número 180. O contato também pode ser feito por WhatsApp no número (61) 9610-0180. O serviço é gratuito, confidencial e funciona 24 horas por dia, com atendimento disponível em português, inglês, espanhol e Libras. A Central, que foi integrada ao Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio em fevereiro de 2026, oferece escuta, orientação e encaminha as denúncias para os órgãos competentes. Em situações de emergência, o número a ser acionado é o 190, da Polícia Militar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.