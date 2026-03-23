'Ele parecia perfeito': 7 sinais de alerta de um homem controlador
Saiba como identificar comportamentos de controle e manipulação que podem evoluir para violência; conheça onde e como procurar ajuda
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O início de um relacionamento pode parecer um conto de fadas, com um parceiro atencioso e presente. Com o tempo, no entanto, alguns gestos que pareciam ser de cuidado podem se transformar em atos de controle. Reconhecer os sinais de um comportamento abusivo é o primeiro passo para quebrar o ciclo antes que ele evolua para a violência.
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Segundo especialistas em psicologia, comportamentos controladores nem sempre são óbvios. Eles costumam surgir de forma sutil, disfarçados de preocupação ou ciúme. A vítima muitas vezes se sente confusa e até culpada, sem perceber que está em uma dinâmica perigosa. Identificar esses padrões, que configuram violência psicológica amparada pela Lei Maria da Penha, é fundamental para proteger a própria integridade física e emocional.
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Como identificar os sinais de controle
Atitudes que minam a autonomia e a autoestima de uma pessoa são alertas importantes. Prestar atenção a esses comportamentos pode ajudar a diferenciar um relacionamento saudável de um abusivo. Abaixo, listamos sete sinais que merecem atenção.
Isolamento gradual de amigos e família: o parceiro reclama de suas amizades, critica seus parentes ou cria problemas sempre que você planeja algo sem ele. O objetivo é tornar a parceira dependente, enfraquecendo sua rede de apoio.
Ciúme excessivo e possessividade: ele monitora suas redes sociais, questiona com quem você conversa e demonstra irritação quando você interage com outras pessoas. Esse ciúme é apresentado como prova de amor, mas na verdade é um desejo de posse.
Controle financeiro: ele insiste em administrar todo o dinheiro do casal, exige explicações para cada gasto e limita seu acesso aos recursos. A falta de autonomia financeira é uma poderosa ferramenta de manipulação e aprisionamento.
Críticas constantes à aparência e capacidade: comentários negativos sobre suas roupas, seu corpo, sua inteligência ou suas escolhas profissionais são comuns. Essas críticas, muitas vezes disfarçadas de “brincadeiras”, têm o propósito de destruir a autoestima.
Invasão de privacidade: exigir senhas de celular e e-mail, ler suas mensagens sem permissão e verificar seu histórico de ligações são violações claras de limites pessoais. Não há justificativa para esse tipo de comportamento.
Mudanças de humor imprevisíveis: o parceiro alterna momentos de carinho com explosões de raiva por motivos banais. Essa instabilidade cria um ambiente de tensão constante, onde a vítima sente que precisa “pisar em ovos” para evitar conflitos.
Culpabilização por tudo: ele distorce os fatos para fazer você se sentir culpada pelos problemas dele ou pelas discussões do casal. A responsabilidade por suas próprias frustrações e agressividade é sempre transferida para a parceira.
Onde e como procurar ajuda
Reconhecer esses sinais é o primeiro passo. O segundo é buscar apoio em uma rede segura e em canais especializados. Se você se identifica com essa situação ou conhece alguém que possa estar passando por isso, existem serviços gratuitos e sigilosos disponíveis.
Ligue 180: A Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas por dia. O serviço oferece escuta, acolhimento e orientação sobre os próximos passos, além de registrar denúncias. A ligação é gratuita e sigilosa.
Ligue 190: Em caso de emergência ou perigo imediato, a Polícia Militar deve ser acionada. A ligação é gratuita e o atendimento é imediato para situações de risco.
App Direitos Humanos Brasil: Disponível para Android e iOS, o aplicativo permite fazer denúncias de violação de direitos humanos, incluindo violência contra a mulher.
Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs): Nestes locais, é possível registrar um boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.