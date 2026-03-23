Assine
overlay
Início Trends
Casa e Decoração

Marie Kondo: 5 lições de organização para transformar sua casa e a vida

O método da especialista japonesa vai além de arrumar gavetas; aprenda os princípios para manter apenas o essencial e ter uma rotina mais leve e feliz

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
23/03/2026 12:27

compartilhe

SIGA
x
Marie Kondo: 5 lições de organização para transformar sua casa e a vida
A organização de livros é uma etapa importante do método KonMari para criar um ambiente que inspire alegria e funcionalidade. crédito: gpointstudio/ Freepik

O método de Marie Kondo, a especialista japonesa em organização, propõe muito mais do que simplesmente arrumar armários. Ele oferece uma filosofia para transformar a casa e a rotina, mantendo apenas o que realmente importa e traz felicidade. A abordagem se tornou um fenômeno global por ensinar que um ambiente organizado impacta diretamente o bem-estar e a clareza mental.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Colocar a casa em ordem seguindo seus princípios não é uma tarefa para ser feita aos poucos, mas sim um evento especial e transformador. A ideia é repensar a relação com os objetos e criar um lar que funcione como um verdadeiro refúgio. A seguir, conheça cinco lições fundamentais do método KonMari para aplicar no seu dia a dia.

Leia Mais

  1. Comprometa-se com a organização
    O primeiro passo é decidir, de uma vez por todas, que você vai organizar seu espaço. Trate a arrumação como um projeto com início, meio e fim. Visualizar o estilo de vida que você deseja alcançar após o processo ajuda a manter a motivação durante as etapas mais desafiadoras.

  2. Descarte antes de guardar
    A regra de ouro é clara: primeiro decida do que vai se livrar, depois encontre um lugar para o que ficou. Tentar organizar um volume excessivo de coisas é uma receita para o fracasso. O foco deve ser em escolher o que manter, e não o que jogar fora, tornando o processo mais positivo e intencional.

  3. Organize por categoria, não por cômodo
    Esqueça a ideia de arrumar um quarto de cada vez. Marie Kondo ensina a juntar todos os itens de uma mesma categoria em um só lugar antes de começar. O método recomenda uma ordem específica: comece pelas roupas, depois passe para livros, papéis, “komono” (itens diversos) e, por último, os objetos de valor sentimental. Reunir tudo, como todas as suas roupas em uma grande pilha, dá uma noção real da quantidade de coisas que você possui e facilita a triagem.

  4. Mantenha apenas o que te traz alegria
    Esta é a essência do método. Ao segurar cada item, a pergunta a se fazer é: "isso me traz alegria?". A decisão de manter algo não deve ser baseada apenas na utilidade ou no medo de precisar daquilo um dia. O objetivo é construir um ambiente cercado apenas por objetos que despertam sentimentos positivos e que têm um propósito real na sua vida.

  5. Dê um lugar para cada coisa
    Após o descarte e a seleção, cada item que permanece precisa ter um "endereço" fixo. Quando tudo tem um lugar definido para ser guardado, a manutenção da ordem se torna um hábito simples e rápido. A bagunça diária desaparece porque guardar um objeto passa a ser um ato automático de devolvê-lo ao seu devido lugar.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

konmari marie-kondo organizacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay