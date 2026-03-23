Marie Kondo: 5 lições de organização para transformar sua casa e a vida

O método de Marie Kondo, a especialista japonesa em organização, propõe muito mais do que simplesmente arrumar armários. Ele oferece uma filosofia para transformar a casa e a rotina, mantendo apenas o que realmente importa e traz felicidade. A abordagem se tornou um fenômeno global por ensinar que um ambiente organizado impacta diretamente o bem-estar e a clareza mental.

Colocar a casa em ordem seguindo seus princípios não é uma tarefa para ser feita aos poucos, mas sim um evento especial e transformador. A ideia é repensar a relação com os objetos e criar um lar que funcione como um verdadeiro refúgio. A seguir, conheça cinco lições fundamentais do método KonMari para aplicar no seu dia a dia.

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Comprometa-se com a organização

O primeiro passo é decidir, de uma vez por todas, que você vai organizar seu espaço. Trate a arrumação como um projeto com início, meio e fim. Visualizar o estilo de vida que você deseja alcançar após o processo ajuda a manter a motivação durante as etapas mais desafiadoras. Descarte antes de guardar

A regra de ouro é clara: primeiro decida do que vai se livrar, depois encontre um lugar para o que ficou. Tentar organizar um volume excessivo de coisas é uma receita para o fracasso. O foco deve ser em escolher o que manter, e não o que jogar fora, tornando o processo mais positivo e intencional. Organize por categoria, não por cômodo

Esqueça a ideia de arrumar um quarto de cada vez. Marie Kondo ensina a juntar todos os itens de uma mesma categoria em um só lugar antes de começar. O método recomenda uma ordem específica: comece pelas roupas, depois passe para livros, papéis, “komono” (itens diversos) e, por último, os objetos de valor sentimental. Reunir tudo, como todas as suas roupas em uma grande pilha, dá uma noção real da quantidade de coisas que você possui e facilita a triagem. Mantenha apenas o que te traz alegria

Esta é a essência do método. Ao segurar cada item, a pergunta a se fazer é: "isso me traz alegria?". A decisão de manter algo não deve ser baseada apenas na utilidade ou no medo de precisar daquilo um dia. O objetivo é construir um ambiente cercado apenas por objetos que despertam sentimentos positivos e que têm um propósito real na sua vida. Dê um lugar para cada coisa

Após o descarte e a seleção, cada item que permanece precisa ter um "endereço" fixo. Quando tudo tem um lugar definido para ser guardado, a manutenção da ordem se torna um hábito simples e rápido. A bagunça diária desaparece porque guardar um objeto passa a ser um ato automático de devolvê-lo ao seu devido lugar. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.