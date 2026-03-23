7 gafes de português que quase todo mundo comete no trabalho

A comunicação clara é uma ferramenta poderosa no ambiente de trabalho, mas pequenos deslizes na língua portuguesa podem, muitas vezes, comprometer a imagem profissional. Se você já se pegou curioso com listas de palavras que viralizam na internet, saiba que o interesse em evitar gafes gramaticais é mais comum do que se imagina. Afinal, um e-mail bem escrito ou um relatório sem erros pode fazer toda a diferença.

Dominar certas regras demonstra atenção aos detalhes e cuidado com a mensagem que você deseja transmitir. Alguns equívocos são tão frequentes que passam despercebidos pela maioria das pessoas. Conhecê-los é o primeiro passo para elevar o nível da sua comunicação no dia a dia. Para ajudar nessa tarefa, listamos sete erros comuns que você pode eliminar de vez do seu vocabulário profissional.

1. Anexo ou em anexo?

Essa é clássica dos e-mails corporativos. A forma preferível é usar "anexo" como um adjetivo, fazendo com que ele concorde com o substantivo a que se refere. Portanto, o correto é "a planilha segue anexa" e "os relatórios seguem anexos". A expressão "em anexo", por sua vez, é uma locução adverbial invariável. Embora seu uso seja muito comum e aceito, gramáticos mais puristas recomendam dar preferência à concordância. Exemplo: "Os documentos seguem em anexo".

2. Haja vista ou haja visto?

A expressão correta é sempre "haja vista". Ela pode ser usada de três maneiras: "haja vista os problemas apresentados" (sentido de "vejam-se"), "haja vista aos problemas" (sentido de "em atenção a") ou "hajam vista os problemas" (forma menos comum, mas correta). A construção "haja visto" não existe.

3. "Mesmo" como pronome

Usar "o mesmo" para retomar um termo anterior é um vício de linguagem. Evite frases como: "O cliente chegou, e o mesmo foi atendido". Prefira substituir por um pronome pessoal, como em "O cliente chegou, e ele foi atendido". A palavra "mesmo" deve ser usada para dar ênfase, como em "ele mesmo resolveu a situação".

4. Meio ou meia?

Quando "meio" tem o sentido de "um pouco", funciona como advérbio e permanece invariável. O certo é dizer "ela está meio preocupada" e não "meia preocupada". A palavra "meia" só é usada como numeral, referindo-se à metade, como em "meia-noite" ou "meia dúzia".

5. Ao encontro de ou de encontro a?

As duas expressões existem, mas têm significados opostos. "Ao encontro de" significa concordância, estar a favor de algo. Exemplo: "Suas ideias vêm ao encontro do que a diretoria pensa". Já "de encontro a" indica oposição, choque. Exemplo: "A decisão do gerente foi de encontro às expectativas da equipe".

6. A princípio ou em princípio?

Outra dupla que gera confusão. "A princípio" quer dizer "no início" ou "inicialmente". Por exemplo: "A princípio, o projeto parecia simples". Já "em princípio" significa "em tese", "de modo geral". Exemplo: "Em princípio, todos concordaram com a proposta".

7. Crase antes de pronomes de tratamento

Não se utiliza o acento grave indicativo de crase antes da maioria dos pronomes de tratamento, como você, Vossa Excelência ou ela. O correto é "enviei o relatório a Vossa Senhoria" ou "agradeço a ela pela ajuda". A exceção fica por conta de "senhora", "senhorita" e "dona", que admitem o uso, como em "refiro-me à senhora diretora".

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.