Como funciona a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2026

A declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2026 representa uma facilidade cada vez mais utilizada pelos contribuintes para agilizar o acerto de contas com o Fisco. A expectativa da Receita Federal é que 60% dos declarantes optem por essa modalidade em 2026. Disponibilizada pela Receita, ela importa automaticamente diversas informações financeiras do cidadão, otimizando o tempo de preenchimento e, principalmente, reduzindo as chances de erros que podem levar à malha fina.

O modelo já vem com dados sobre rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais. Essas informações são coletadas de diferentes fontes que são obrigadas a prestar contas à Receita Federal ao longo do ano anterior. Com isso, o contribuinte recebe um rascunho avançado de sua declaração, que precisa apenas ser conferido, ajustado e complementado.

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De onde vêm os dados?

A Receita Federal cruza informações de várias declarações entregues por empresas, instituições financeiras e outros órgãos para montar o documento pré-preenchido. As principais fontes são:

Empresas e órgãos públicos: por meio de sistemas como eSocial e EFD-Reinf, que enviam informações continuamente ao longo do ano, informam salários, honorários e pagamentos de aluguéis.

Instituições financeiras: bancos e corretoras enviam dados de contas correntes, poupança e investimentos através da e-Financeira.

Clínicas e hospitais: a Dmed (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde) e, a partir de 2025, o Receita Saúde (Recibo Eletrônico de Serviços de Saúde), que substitui os recibos em papel, detalham os gastos com despesas médicas.

Imobiliárias: a Dimob (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) reporta operações de compra, venda e aluguel de imóveis.

Cartórios: comunicam operações com imóveis registradas em seus sistemas.

Quem pode usar a declaração pré-preenchida?

Para acessar essa modalidade, o contribuinte precisa ter uma conta no portal Gov.br nos níveis prata ou ouro. Esses selos de confiabilidade garantem a segurança no acesso a dados fiscais sensíveis. O acesso pode ser feito pelo programa do Imposto de Renda, disponível para download no site da Receita, ou pela plataforma online "Meu Imposto de Renda".

A ferramenta está disponível não apenas para o titular, mas também para seus dependentes e para procuradores autorizados. Essa flexibilidade facilita o preenchimento para famílias e para quem conta com o auxílio de um contador.

Quais as vantagens do modelo?

Optar pela pré-preenchida oferece benefícios claros. O principal é a diminuição de erros de digitação e do esquecimento de fontes de renda ou despesas dedutíveis, o que reduz o risco de cair na malha fina. Uma novidade para 2026 é o sistema de alertas automáticos, que notifica o contribuinte sobre possíveis inconsistências, como despesas médicas muito elevadas ou a ausência de uma chave Pix (CPF) para acelerar a restituição.

Além disso, os contribuintes que utilizam esse modelo têm prioridade na fila de restituição. Quem optar por receber via Pix, usando o CPF como chave, também terá o pagamento agilizado.

É fundamental lembrar que a responsabilidade final sobre as informações declaradas é sempre do contribuinte. Por isso, é obrigatório conferir cada dado importado, corrigir eventuais inconsistências e adicionar qualquer informação que não tenha sido puxada automaticamente pelo sistema.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.