Como receber dividendos? Guia para iniciantes que desejam investir em ações

Receber uma parte do lucro de grandes empresas diretamente na sua conta, sem precisar vender suas ações. Essa é a proposta dos dividendos, uma forma de remuneração que atrai cada vez mais investidores para a bolsa de valores. Trata-se de uma estratégia que foca na geração de renda passiva a partir do mercado de capitais.

Em resumo, quando uma empresa de capital aberto registra lucro em um determinado período, ela pode decidir o que fazer com esse dinheiro. Uma parte pode ser reinvestida no próprio negócio para financiar a expansão, e outra pode ser distribuída aos seus acionistas. Essa distribuição é o que chamamos de proventos, que podem ser pagos como dividendos — que no Brasil são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas — ou como Juros sobre Capital Próprio (JCP), que sofrem tributação na fonte.

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Empresas já consolidadas e com operações estáveis, como as do setor elétrico, financeiro e de saneamento, costumam ser as maiores pagadoras. Por outro lado, companhias em fase de crescimento acelerado frequentemente preferem reinvestir a maior parte de seus lucros para expandir suas atividades.

Como o pagamento de dividendos acontece na prática?

O processo de distribuição de dividendos segue um cronograma bem definido, com datas importantes que todo investidor precisa conhecer. Entender esses prazos é fundamental para garantir o recebimento dos proventos.

Anúncio: a empresa comunica ao mercado que fará a distribuição de lucros, informando o valor por ação e as datas importantes do processo.

Data de corte (data-com): é o prazo final para ter as ações da empresa em carteira e garantir o direito de receber os dividendos anunciados. Quem comprar os papéis até esse dia, está elegível.

Data ex-dividendos (data-ex): no dia útil seguinte à data de corte, as ações passam a ser negociadas "ex-dividendos". Isso significa que quem comprar os papéis a partir dessa data não receberá os proventos daquele anúncio específico.

Pagamento: é o dia em que o dinheiro efetivamente cai na conta do investidor na corretora de valores.

Guia para montar sua carteira de dividendos

Para quem está começando, montar uma carteira focada em renda passiva exige pesquisa e estratégia. Seguir um passo a passo pode simplificar o processo e ajudar a tomar decisões mais informadas.

Abra conta em uma corretora: o primeiro passo é ter uma conta ativa em uma instituição financeira que dê acesso à bolsa de valores. Estude as empresas: analise o histórico de pagamento de dividendos das companhias. Empresas que pagam proventos de forma consistente há anos são geralmente mais previsíveis e seguras para essa estratégia. Avalie a saúde financeira: não olhe apenas para os dividendos. Verifique se a empresa é lucrativa, tem um baixo nível de endividamento e perspectivas de crescimento. Uma companhia saudável tem mais chances de continuar distribuindo lucros no futuro. Diversifique seus investimentos: não concentre todo o seu dinheiro em uma única ação ou setor. Distribuir o capital em diferentes empresas ajuda a reduzir os riscos e a garantir uma fonte de renda mais estável. Reinvista os dividendos: uma das estratégias mais poderosas é usar o valor recebido para comprar mais ações. Ao fazer isso, você potencializa o efeito dos juros compostos, fazendo seu patrimônio e sua renda passiva crescerem mais rapidamente ao longo do tempo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.