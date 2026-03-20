Chegou o outono: 7 dicas para proteger sua saúde da mudança de tempo

O outono chegou oficialmente ao Brasil, trazendo consigo temperaturas mais amenas e uma mudança no clima que exige atenção redobrada com a saúde. A combinação de ar mais seco e maior amplitude térmica — a diferença de temperatura entre o dia e a noite — cria o ambiente perfeito para a proliferação de vírus e bactérias, aumentando os casos de gripes, resfriados e crises alérgicas. A intensidade dessas mudanças, no entanto, varia conforme a região do país.

Essa transição climática afeta diretamente o sistema respiratório. O ar menos úmido, típico do outono, pode ressecar as mucosas do nariz e da garganta, que funcionam como uma barreira natural contra agentes infecciosos. Quando essa proteção fica fragilizada, o corpo se torna mais vulnerável.

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Além disso, com a queda gradual das temperaturas, as pessoas tendem a passar mais tempo em locais fechados e com pouca ventilação. Esse hábito facilita a transmissão de doenças respiratórias de uma pessoa para outra. Adotar cuidados simples na rotina, no entanto, pode fortalecer a imunidade e evitar os problemas mais comuns da estação.

7 hábitos para cuidar da saúde no outono

Mantenha a hidratação em dia: beber bastante água é essencial para manter as vias aéreas hidratadas e funcionando como uma barreira protetora. Sucos naturais e chás também são boas opções. Reforce a alimentação: inclua na dieta alimentos ricos em vitamina C, como laranja, limão e abacaxi, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Verduras, legumes e grãos integrais também são fundamentais. Deixe o ar circular: mesmo nos dias mais frios, é importante abrir as janelas de casa e do trabalho por alguns períodos para garantir a circulação do ar e evitar o acúmulo de microrganismos. Lave as mãos com frequência: a higiene correta das mãos, com água e sabão ou álcool em gel, é uma das formas mais eficazes de prevenir a transmissão de vírus e bactérias. Umidifique os ambientes: para combater os efeitos do ar seco, use umidificadores, coloque bacias com água e toalhas molhadas nos cômodos ou invista em plantas, que ajudam na umidificação natural do ambiente. Isso ajuda a aliviar o ressecamento das vias respiratórias. Agasalhe-se de forma inteligente: o ideal é vestir-se em camadas. Assim, é possível retirar ou colocar peças de roupa conforme a temperatura muda ao longo do dia, evitando choques térmicos que prejudicam a imunidade. Verifique a caderneta de vacinação: o outono é um período importante para atualizar a vacinação contra a gripe, especialmente para grupos de risco. Consulte os postos de saúde sobre a disponibilidade da vacina, uma das principais ferramentas de proteção contra as formas mais graves da doença. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.