Como aplicativos de segurança podem proteger mulheres em perigo

Diante dos constantes desafios relacionados à segurança feminina no dia a dia, a tecnologia surge como uma aliada importante. Em momentos de perigo, cada segundo conta, e ferramentas digitais disponíveis para smartphones oferecem recursos que ajudam a pedir socorro de forma rápida e discreta.

Esses aplicativos transformam o celular em um dispositivo de segurança pessoal, permitindo que a usuária acione uma rede de contatos de confiança ou até mesmo serviços de emergência com apenas um toque. Muitos funcionam em segundo plano e podem ser ativados de maneira sigilosa, sem que um possível agressor perceba.

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Conheça 4 aplicativos que podem ajudar

As opções disponíveis nas lojas de aplicativos, tanto para Android quanto para iOS, variam em funcionalidades. Algumas focam no compartilhamento de localização em tempo real, enquanto outras permitem a criação de uma comunidade de apoio. É importante verificar a disponibilidade de cada aplicativo para seu estado, já que alguns são regionais. Conheça algumas das principais ferramentas:

PenhaS: Desenvolvido pelo Instituto AZ MINA, o aplicativo permite cadastrar até cinco contatos de confiança para receberem SMS com pedido de ajuda em caso de urgência. Oferece ambiente seguro para diálogo, produção de provas e informações sobre direitos e rede de proteção.

SOS Mulher: Este aplicativo foi desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Destinado a mulheres com medidas protetivas, permite acionar o serviço de emergência 190, registrar boletim de ocorrência e enviar localização para a Polícia Militar.

Malalai: Além de um botão de pânico que envia a localização para contatos pré-cadastrados, este aplicativo cria um mapa colaborativo. Nele, usuárias podem marcar áreas de risco na cidade, alertando outras mulheres sobre locais com pouca iluminação ou com registros de assédio, contribuindo para a segurança coletiva.

Life360: Embora seja conhecido como um localizador familiar, suas funcionalidades são extremamente úteis para a segurança pessoal. O aplicativo permite criar círculos de confiança, compartilhar a localização em tempo real, receber alertas quando alguém chega ou sai de um local e possui um botão de ajuda que envia um S.O.S. para todos os membros do círculo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.