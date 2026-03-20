Recife além do frevo: um roteiro cultural pela capital pernambucana
Descubra museus, centros culturais e a rica cena artística de Recife, que vai muito além do famoso carnaval de rua; veja dicas do que fazer
Recife é mundialmente conhecida por seu carnaval vibrante, mas a capital pernambucana oferece um circuito cultural intenso durante o ano inteiro. Longe dos clarins do frevo, a cidade revela um cenário artístico e histórico rico, com museus de projeção internacional, centros culturais e uma arquitetura que narra séculos de história em suas ruas e pontes.
Para quem busca uma imersão completa, o ponto de partida é o bairro do Recife Antigo. A região, revitalizada, concentra alguns dos principais equipamentos culturais da cidade. É lá que o passado e o presente se encontram, em casarões coloridos que hoje abrigam galerias de arte, cafés e espaços de economia criativa.
A força da arte pernambucana se manifesta em dois espaços fundamentais: o Instituto Ricardo Brennand e a Oficina Francisco Brennand. O primeiro, com sua estrutura que remete a um castelo medieval, guarda uma das mais importantes coleções de armas brancas do mundo, com cerca de 3 mil peças produzidas entre os séculos XIV e XXI. Além disso, abriga a maior coleção mundial de pinturas de Frans Post, que retratou o Brasil Holandês, e um vasto acervo de arte. Já a Oficina é um universo particular, onde as esculturas de cerâmica de Francisco Brennand dialogam com a natureza em um grande jardim.
Roteiro cultural: o que não perder
Instituto Ricardo Brennand: reconhecido internacionalmente, abriga uma das maiores coleções de armas brancas do mundo, com cerca de 3 mil peças, incluindo 27 armaduras completas. Um complexo cultural com pinacoteca, biblioteca e jardins.
Oficina Francisco Brennand: um museu a céu aberto com milhares de obras do artista que dá nome ao local, imerso em uma área de Mata Atlântica.
Paço do Frevo: localizado na Praça do Arsenal, é um espaço para vivenciar a cultura do frevo o ano todo, com exposições, aulas de dança e apresentações.
Cais do Sertão: um mergulho na cultura do sertão nordestino, com foco na vida e obra de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. O museu é interativo e sensorial.
Embaixada dos Bonecos Gigantes: apresenta de perto os famosos personagens do carnaval de Olinda e Recife, com réplicas de personalidades brasileiras e internacionais.
A cultura de Recife também está nas ruas, na arte urbana que colore os muros do centro e na gastronomia que transforma sabores em tradição, como o famoso bolo de rolo, considerado Patrimônio Cultural e Imaterial de Pernambuco.
Explorar a cidade é, portanto, caminhar por diferentes épocas. As pontes que cortam os rios Capibaribe e Beberibe não apenas conectam bairros, mas também ligam o visitante a uma identidade cultural única, que pulsa muito além dos quatro dias de carnaval.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.