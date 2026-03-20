Roteiro Banksy: um tour pelas cidades com obras do artista de rua

O misterioso artista de rua conhecido como Banksy continua a agitar o mundo da arte, despertando a curiosidade de milhares de pessoas. Seus grafites, que misturam sátira social, política e humor, estão espalhados por muros de várias cidades. Para quem deseja ver de perto essas obras icônicas, organizamos um roteiro com os principais destinos para encontrar a arte de Banksy. No entanto, é importante lembrar que a arte de rua é efêmera: muitas obras podem ter sido removidas ou vandalizadas. Por isso, recomendamos verificar informações atualizadas antes de planejar sua visita.

Bristol: o berço do artista

A jornada começa em Bristol, na Inglaterra, considerada a cidade natal de Banksy. É lá que se encontram alguns de seus trabalhos mais antigos e famosos. Caminhar pelas ruas é como visitar uma galeria a céu aberto. Um dos destaques é o "The Mild Mild West", que mostra um ursinho de pelúcia atirando um coquetel molotov em policiais. Outra obra imperdível é a "Well Hung Lover", que retrata um homem nu pendurado na janela de um prédio. A obra está localizada na Frogmore Street, próxima à área da Park Street.

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Londres: arte urbana na capital

A capital inglesa também é um prato cheio para os fãs do artista. Embora muitas das obras originais tenham sido removidas ou vandalizadas, diversas ainda podem ser encontradas. Em Shoreditch, bairro conhecido pela vibrante cena de arte urbana, é possível encontrar trabalhos como "Guard Dog". Já em Notting Hill, o grafite "The Painter", que retrata um artista pintando o nome de Banksy, pode ser visto, embora protegido por um acrílico. Dada a natureza da arte de rua, é sempre bom confirmar se as obras ainda estão visíveis antes da visita.

Nova York: a passagem pelos EUA

Em 2013, Banksy realizou uma "residência" de um mês em Nova York, criando uma peça de arte por dia em diferentes locais da cidade. A maioria foi removida, mas a caça ao tesouro por obras remanescentes continua. Um dos trabalhos mais conhecidos que sobreviveu é o "Hammer Boy", um estêncil de uma criança com um martelo localizado no Upper West Side. Alguns murais foram preservados por proprietários de imóveis, que os cobriram com vidro, mas é sempre recomendável verificar a acessibilidade e a existência da obra antes de ir.

Outros destinos importantes

Além desses centros, outras cidades guardam surpresas para quem segue os passos do artista. Em Paris, França, Banksy deixou sua marca em 2018 com obras que comentam a crise migratória. Em Belém, na Cisjordânia, o artista pintou vários murais no muro que separa Israel e Palestina, incluindo o famoso "Flower Thrower". Já em Veneza, Itália, um grafite de uma criança migrante com um sinalizador rosa chamou a atenção durante a Bienal de 2019. Como em outros locais, a condição e a visibilidade dessas obras podem variar, sendo essencial pesquisar antes da viagem.

Para uma experiência mais proveitosa, consulte mapas online de arte urbana ou considere participar de tours guiados especializados em Banksy, que geralmente possuem informações atualizadas sobre a localização e o estado das obras.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.