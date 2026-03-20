Guia do Lollapalooza: como se preparar para os shows do festival
Do que vestir ao que levar na mochila, veja dicas essenciais para aproveitar ao máximo os dias de shows no Autódromo de Interlagos sem passar perrengue.
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Com o Lollapalooza Brasil 2026, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, se aproximando, a preparação para os dias de shows se torna essencial. Para garantir uma experiência sem imprevistos, organizar o que vestir e o que levar na mochila faz toda a diferença. Um bom planejamento evita desconfortos e permite que o foco seja apenas em curtir as atrações.
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A maratona de shows exige longas horas em pé e caminhadas entre os palcos. Por isso, a escolha do look deve priorizar o bem-estar. Sapatos confortáveis, como tênis e botas sem salto, são as melhores opções para aguentar a jornada. Roupas leves e flexíveis também ajudam a aproveitar o dia com mais liberdade.
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Lollapalooza: shows são paralisados devido à possibilidade de raios
O clima em São Paulo pode ser imprevisível. O ideal é se vestir em camadas, com peças que possam ser facilmente removidas ou adicionadas. Levar um moletom ou uma jaqueta amarrada na cintura é uma estratégia inteligente para se proteger do frio no fim da noite. Acessórios como bonés e óculos de sol são importantes para se proteger durante o dia.
O que vestir para o Lollapalooza?
A regra principal é aliar conforto com estilo pessoal. Calças ou shorts de tecido maleável, camisetas e tops são escolhas seguras. Para quem não abre mão de um visual mais elaborado, peças com brilho e cores vibrantes estão em alta, mas sempre combinadas com calçados que garantam a resistência para um dia inteiro de festival.
Uma pochete ou bolsa pequena transversal é fundamental para guardar itens essenciais como celular, documentos e dinheiro. Além de práticas, elas mantêm os pertences seguros e as mãos livres para curtir os shows. Capas de chuva compactas também são uma ótima pedida, já que guarda-chuvas costumam ser proibidos.
Checklist: o que pode e o que não pode levar
Para evitar surpresas na entrada do evento, é crucial verificar a lista oficial de itens permitidos e proibidos. As regras podem sofrer alterações, por isso recomendamos consultar o site oficial do Lollapalooza Brasil antes do evento para conferir a lista atualizada. A organização costuma ser rigorosa com as regras para garantir a segurança de todos. Confira o que geralmente entra na mochila sem problemas:
documentos pessoais e o ingresso (físico ou digital);
óculos de sol, protetor solar e labial;
capa de chuva;
chapéu ou boné;
canga ou toalha;
mochila ou bolsa;
alimentos industrializados devidamente lacrados (até três unidades por pessoa);
garrafa de água plástica e sem tampa ou copo de água (vazios).
Já a lista de itens proibidos inclui objetos que podem comprometer a segurança ou a experiência do público. Geralmente, não é permitido entrar com:
garrafas, latas ou bebidas de qualquer tipo;
guarda-chuvas;
câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais;
cartazes feitos com papelão grosso ou fixados em mastros;
cadeiras ou bancos;
objetos pontiagudos, perfurantes ou cortantes.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.