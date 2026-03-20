Guia do Lollapalooza: como se preparar para os shows do festival

Com o Lollapalooza Brasil 2026, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, se aproximando, a preparação para os dias de shows se torna essencial. Para garantir uma experiência sem imprevistos, organizar o que vestir e o que levar na mochila faz toda a diferença. Um bom planejamento evita desconfortos e permite que o foco seja apenas em curtir as atrações.

A maratona de shows exige longas horas em pé e caminhadas entre os palcos. Por isso, a escolha do look deve priorizar o bem-estar. Sapatos confortáveis, como tênis e botas sem salto, são as melhores opções para aguentar a jornada. Roupas leves e flexíveis também ajudam a aproveitar o dia com mais liberdade.

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O clima em São Paulo pode ser imprevisível. O ideal é se vestir em camadas, com peças que possam ser facilmente removidas ou adicionadas. Levar um moletom ou uma jaqueta amarrada na cintura é uma estratégia inteligente para se proteger do frio no fim da noite. Acessórios como bonés e óculos de sol são importantes para se proteger durante o dia.

O que vestir para o Lollapalooza?

A regra principal é aliar conforto com estilo pessoal. Calças ou shorts de tecido maleável, camisetas e tops são escolhas seguras. Para quem não abre mão de um visual mais elaborado, peças com brilho e cores vibrantes estão em alta, mas sempre combinadas com calçados que garantam a resistência para um dia inteiro de festival.

Uma pochete ou bolsa pequena transversal é fundamental para guardar itens essenciais como celular, documentos e dinheiro. Além de práticas, elas mantêm os pertences seguros e as mãos livres para curtir os shows. Capas de chuva compactas também são uma ótima pedida, já que guarda-chuvas costumam ser proibidos.

Checklist: o que pode e o que não pode levar

Para evitar surpresas na entrada do evento, é crucial verificar a lista oficial de itens permitidos e proibidos. As regras podem sofrer alterações, por isso recomendamos consultar o site oficial do Lollapalooza Brasil antes do evento para conferir a lista atualizada. A organização costuma ser rigorosa com as regras para garantir a segurança de todos. Confira o que geralmente entra na mochila sem problemas:

documentos pessoais e o ingresso (físico ou digital);

óculos de sol, protetor solar e labial;

capa de chuva;

chapéu ou boné;

canga ou toalha;

mochila ou bolsa;

alimentos industrializados devidamente lacrados (até três unidades por pessoa);

garrafa de água plástica e sem tampa ou copo de água (vazios).

Já a lista de itens proibidos inclui objetos que podem comprometer a segurança ou a experiência do público. Geralmente, não é permitido entrar com:

garrafas, latas ou bebidas de qualquer tipo;

guarda-chuvas;

câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais;

cartazes feitos com papelão grosso ou fixados em mastros;

cadeiras ou bancos;

objetos pontiagudos, perfurantes ou cortantes. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.