6 passeios em locais fechados para aproveitar com crianças em BH

A chuva chegou a Belo Horizonte e mudou os planos para o fim de semana? A boa notícia é que a instabilidade do tempo não precisa ser sinônimo de tédio para as crianças. A capital mineira conta com um roteiro variado de espaços culturais, museus interativos e centros de lazer que garantem a diversão em família, bem longe do frio e da garoa.

Com tantas alternativas, organizar um programa diferente se torna uma tarefa simples. Explorar um planetário, viajar pela história dos brinquedos ou pular em camas elásticas são apenas algumas das possibilidades. Para ajudar na escolha, selecionamos seis passeios em locais fechados que prometem animar o dia da criançada.

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Espaço do Conhecimento UFMG

Localizado no Circuito Liberdade, o espaço é um convite à exploração do universo e da ciência. As crianças podem participar de oficinas, sessões no planetário digital — com ingressos a R$20 (inteira) e R$10 (meia) — e interagir com exposições que tornam o aprendizado uma grande brincadeira. É uma programação que estimula a curiosidade dos pequenos de forma muito divertida.

Museu dos Brinquedos

Uma verdadeira viagem no tempo que encanta tanto as crianças quanto os adultos. O acervo reúne brinquedos de diferentes épocas, resgatando memórias e mostrando como era a diversão antes da era digital. Além da exposição permanente, o local promove brincadeiras e oficinas lúdicas que mantêm a tradição viva.

MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal

Também no Circuito Liberdade, o museu apresenta a história da mineração e da metalurgia de forma fascinante, com muita tecnologia e interatividade. As crianças se divertem com simuladores, jogos e projeções que transformam a visita em uma aventura. É um dos passeios em locais fechados mais surpreendentes da capital mineira.

Cinemas

Um clássico que nunca falha. Assistir a uma animação ou a um filme de aventura é uma ótima pedida para uma tarde chuvosa. Os principais shoppings da cidade, como o BH Shopping e o Pátio Savassi, oferecem salas confortáveis e uma programação recheada de lançamentos para o público infantil. Lembre-se de consultar os horários online.

Livrarias com espaço infantil

Muitas livrarias em Belo Horizonte criaram ambientes dedicados aos pequenos leitores. São espaços com pufes coloridos, mesas baixinhas e uma vasta seleção de livros. Algumas unidades da Livraria Leitura, por exemplo, costumam promover contação de histórias e eventos que incentivam o hábito da leitura desde cedo.

Parques de diversão indoor

Para as crianças que precisam gastar energia, os parques de diversão indoor são a solução perfeita. Lugares como o Jump Park e o Up Play oferecem camas elásticas, piscinas de espuma e circuitos de obstáculos em um ambiente seguro e climatizado. É a garantia de horas de entretenimento e boas risadas para toda a família.

Dica de planejamento

Consulte sempre os sites oficiais antes de ir, pois programações, horários e valores podem variar. Alguns locais podem exigir agendamento prévio.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.