Prepare sua casa para o outono: 5 dicas para um lar mais aconchegante

O outono está chegando e, com ele, a queda nas temperaturas em várias regiões do país. A vontade de um refúgio mais acolhedor em casa aumenta, e a boa notícia é que não são necessárias grandes reformas para criar essa atmosfera. Pequenos ajustes na decoração e na organização dos ambientes podem transformar completamente a sensação de conforto do lar, deixando-o pronto para os dias mais frios.

Adotar algumas práticas simples ajuda a preparar os espaços para a nova estação, tornando cada cômodo mais convidativo. A ideia é focar em elementos que estimulem os sentidos e tragam uma percepção de calor e bem-estar, sem exigir grandes investimentos ou muito tempo.

Leia Mais

Ideias para um outono mais aconchegante

1. Aposte nos têxteis

Mantas de lã, tricô ou fleece jogadas sobre o sofá ou aos pés da cama convidam ao descanso. Trocar as capas das almofadas por tecidos mais encorpados, como veludo ou linho grosso, também aquece o visual e o toque. Tapetes felpudos são outra forma eficaz de trazer conforto térmico e acústico para salas e quartos.

2. Iluminação indireta e quente

A luz tem o poder de mudar completamente um ambiente. Substitua lâmpadas de luz branca por modelos de luz amarela, que são mais acolhedoras. Use abajures e luminárias de piso para criar pontos de luz suave, em vez de depender apenas da iluminação central. Velas, mesmo que apagadas, também adicionam um charme especial à decoração.

3. Cores e elementos da natureza

Traga o outono para dentro de casa com uma paleta de cores inspirada na estação. Detalhes em tons terrosos, como terracota, mostarda, laranja queimado e verde-musgo, podem aparecer em almofadas, vasos ou quadros. Elementos naturais, como galhos secos, folhas e pinhas, compõem arranjos simples e elegantes.

4. Aromas que acolhem

O olfato é fundamental para criar memórias e sensações. Um lar com cheiro agradável se torna mais convidativo. Velas aromáticas, difusores de ambiente ou sprays com essências de canela, cravo, baunilha ou cedro são ótimas opções para perfumar a casa e reforçar a sensação de aconchego durante a estação.

5. Organize para o conforto

Um ambiente organizado transmite paz e tranquilidade. Aproveite a mudança de estação para guardar itens de verão que não serão mais usados e abrir espaço. Isso facilita o acesso a cobertores e roupas de frio, além de deixar a casa com um aspecto mais limpo e visualmente mais confortável para os próximos meses.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.