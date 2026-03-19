6 destinos em Minas Gerais para curtir o friozinho do outono com chuva

A chegada do outono traz temperaturas mais amenas e, em muitas regiões, dias chuvosas. Se a ideia era viajar, não é preciso desanimar. Minas Gerais oferece destinos onde o clima instável se torna o cenário perfeito para uma escapada romântica, com direito a lareira, vinho e boa gastronomia, transformando a chuva em um convite ao aconchego.

As cidades serranas do estado são especialistas em acolher bem durante o frio. Pousadas charmosas, restaurantes com pratos quentes e paisagens que ganham um ar misterioso com a neblina criam a atmosfera ideal para quem busca descanso e conexão. Esqueça a frustração do tempo fechado e aproveite o que cada lugar tem de melhor a oferecer.

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Confira seis destinos mineiros ideais para aproveitar o friozinho e a chuva a dois:

Monte Verde: Localizado na Serra da Mantiqueira, o distrito é famoso por sua arquitetura de estilo europeu. Com a chuva, os cafés e restaurantes de fondue se tornam refúgios ainda mais convidativos. Aproveite para caminhar pelas ruas do centro, explorar as galerias de arte e curtir o calor da lareira na pousada. Gonçalves: Para casais que buscam um contato maior com a natureza, mesmo com chuva, Gonçalves é a escolha certa. A cidade tem pousadas com janelões de vidro e ofurôs com vista para as montanhas, permitindo apreciar a paisagem sem sair do quarto. A gastronomia local, com foco em ingredientes orgânicos, é um atrativo à parte. Carrancas: Conhecida por suas cachoeiras, Carrancas revela um charme diferente nos dias chuvosos. O centrinho tranquilo, com sua igreja matriz e casas coloniais, é perfeito para uma caminhada sem pressa. A pedida é se hospedar em uma pousada rural e saborear o autêntico pão de queijo com café coado na hora. Lavras Novas: Este distrito de Ouro Preto tem um ar rústico e boêmio. Suas ruas de terra e casinhas coloridas ficam ainda mais charmosas com a garoa. Os bares com música ao vivo e os restaurantes à luz de velas são ideais para noites frias, oferecendo um clima intimista e acolhedor. Tiradentes: Um clássico que nunca decepciona. A chuva transforma as ruas de pedra em espelhos, refletindo as luzes dos lampiões e o colorido dos casarões históricos. A cidade é um polo gastronômico, então a programação ideal inclui explorar os restaurantes renomados, os ateliês e as lojas de artesanato. Conceição do Ibitipoca: Embora o parque estadual seja a grande atração, a vila de Ibitipoca é um refúgio de paz. Com a chuva, o foco se volta para o vilarejo, com suas pousadas aconchegantes, lojinhas e restaurantes que servem o melhor da culinária mineira. É o lugar perfeito para se desconectar do mundo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.