Câncer de cólon: 7 sintomas silenciosos que exigem sua atenção

O câncer de cólon é uma das doenças que mais preocupam os brasileiros, mas seus sinais iniciais podem ser discretos e facilmente confundidos com problemas digestivos comuns. Por se desenvolver de forma lenta e silenciosa, conhecer os sintomas que o corpo emite é fundamental para um diagnóstico precoce e um tratamento mais eficaz. A atenção a mudanças persistentes no funcionamento do organismo é o primeiro passo para cuidar da saúde.

Embora uma avaliação médica seja indispensável para qualquer diagnóstico, alguns alertas não devem ser ignorados, principalmente se ocorrerem de forma contínua por algumas semanas. Eles indicam que algo no sistema digestivo precisa de investigação.

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Sintomas silenciosos do câncer de cólon

1. Mudanças no hábito intestinal: uma alteração persistente na rotina do seu intestino, como diarreia ou constipação que não melhoram, ou uma mudança na consistência das fezes, merece atenção. A sensação de que o intestino não esvazia completamente também é um sinal.

2. Sangue nas fezes: a presença de sangue, seja vermelho vivo ou mais escuro, com aparência de borra de café, é um dos sintomas mais conhecidos. Ele pode indicar sangramento no cólon ou no reto e nunca deve ser considerado normal.

3. Desconforto abdominal contínuo: dores, cólicas, gases ou uma sensação de inchaço que não passam são sinais importantes. Quando esse desconforto é frequente, não deve ser tratado apenas como um problema digestivo passageiro.

4. Fraqueza ou fadiga constante: sentir um cansaço inexplicável pode estar relacionado à perda de sangue crônica nas fezes, mesmo que não seja visível. Essa perda leva à anemia por deficiência de ferro, causando fadiga e fraqueza.

5. Perda de peso sem motivo aparente: emagrecer sem estar fazendo dieta ou exercícios físicos é um sinal de alerta para diversas doenças, incluindo o câncer de cólon. Isso ocorre porque as células cancerígenas consomem muita energia do corpo.

6. Fezes finas ou em fita: se as fezes se tornam consistentemente mais finas do que o normal, pode ser um indicativo de que um tumor está estreitando a passagem no intestino, alterando seu formato.

7. Anemia por deficiência de ferro: em muitos casos, um exame de sangue de rotina que aponta anemia pode ser o primeiro indício da doença, especialmente em homens ou mulheres após a menopausa, devido ao sangramento intestinal oculto.

É importante ressaltar que esses sintomas também podem ser causados por outras condições de saúde, como hemorroidas, síndrome do intestino irritável ou doenças inflamatórias intestinais. Por isso, ao notar qualquer um desses sinais de forma persistente, a recomendação é procurar um médico para uma investigação adequada.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.