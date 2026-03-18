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Conheça 5 tecnologias de segurança que podem inibir assaltos em lojas

De câmeras com inteligência artificial a cofres inteligentes, veja as inovações que estão ajudando comerciantes a protegerem seus negócios

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
18/03/2026 18:31

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Conheça 5 tecnologias de segurança que podem inibir assaltos em lojas
Sistemas de controle de acesso biométrico, como a leitura de impressão digital, garantem a segurança de áreas restritas em estabelecimentos. crédito: Rawpixel via Freepik

A crescente preocupação com a segurança no comércio tem levado lojistas a buscar soluções cada vez mais avançadas para proteger seus negócios. A tecnologia surge como uma aliada fundamental, oferecendo ferramentas que vão além dos alarmes tradicionais e que podem prevenir perdas e, principalmente, garantir a integridade de funcionários e clientes.

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As inovações disponíveis no mercado hoje combinam inteligência artificial, automação e conectividade para criar um ambiente mais seguro e controlado. Conheça cinco tecnologias que estão se destacando na proteção do varejo.

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  1. Câmeras com inteligência artificial
    Diferente dos sistemas convencionais que apenas gravam imagens, as câmeras com IA analisam o vídeo em tempo real. Elas podem identificar comportamentos suspeitos, como uma pessoa que permanece muito tempo em uma área específica ou que faz movimentos bruscos. Além disso, a tecnologia permite o reconhecimento facial, a contagem de pessoas e a geração de alertas automáticos para o celular do proprietário ou para uma central de monitoramento.

  2. Controle de acesso biométrico
    Restringir a entrada em áreas sensíveis como estoques, escritórios e caixas é crucial. Sistemas de controle de acesso que usam biometria, como impressão digital ou reconhecimento facial, garantem que apenas pessoas autorizadas circulem por esses locais. A solução elimina a necessidade de chaves, que podem ser copiadas ou perdidas, e cria um registro detalhado de quem acessou cada ambiente e quando.

  3. Cofres inteligentes
    A gestão do dinheiro em espécie é um dos maiores pontos de vulnerabilidade para os lojistas. Os cofres inteligentes automatizam o processo de depósito e contagem de cédulas, reduzindo drasticamente o risco de assaltos direcionados ao caixa. O dinheiro depositado fica inacessível até a coleta pela empresa de transporte de valores, e o sistema registra cada operação, o que também ajuda a evitar furtos internos e erros de contabilidade.

  4. Sistemas de alarme e monitoramento integrados
    Os alarmes modernos são totalmente integrados a aplicativos de celular, permitindo que o comerciante arme e desarme o sistema remotamente. Esses sistemas enviam notificações instantâneas em caso de qualquer atividade suspeita e podem ser conectados a sensores de movimento, de quebra de vidro e de abertura de portas. O monitoramento por uma empresa especializada garante uma resposta rápida e profissional em caso de disparo.

  5. Etiquetas eletrônicas de vigilância (EAS)
    A tecnologia de etiquetas antifurto, conhecida como EAS, evoluiu bastante. Hoje, os sistemas são mais discretos e eficientes, com antenas que podem ser instaladas de forma quase imperceptível na saída da loja. As etiquetas estão disponíveis em diversos formatos, adequadas para proteger desde roupas e eletrônicos até produtos de pequeno porte. A simples presença dessa tecnologia já atua como um forte inibidor para furtos oportunistas.

Investir em uma combinação dessas tecnologias cria um ecossistema de segurança robusto e integrado. Embora o custo inicial possa variar de acordo com a solução e o porte do estabelecimento, o retorno se manifesta na redução de perdas e no aumento da tranquilidade para funcionários e clientes. A modernização da segurança deixou de ser um luxo para se tornar uma necessidade estratégica para a sustentabilidade do varejo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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