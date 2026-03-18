Além do spray: 4 itens de autodefesa não controlados pelo Exército

A crescente busca por segurança pessoal tem levado muitas pessoas, especialmente mulheres, a procurar alternativas para se proteger no dia a dia. Além do conhecido spray de pimenta, cuja regulamentação ainda gera dúvidas, existem outros dispositivos de defesa que não são classificados como produtos controlados e podem ser adquiridos com mais facilidade.

É importante lembrar que o spray de pimenta é classificado como um produto controlado pelo Exército. Para o porte e uso legal, é necessária a obtenção de um Certificado de Registro (CR), o que torna o acesso mais restrito. Comprar o produto em mercados não autorizados é ilegal e pode trazer riscos à segurança.

Contudo, o mercado oferece outras ferramentas eficientes que não são classificadas como produtos controlados pelo Exército e podem ser facilmente transportadas em bolsas ou bolsos. O principal objetivo desses itens é criar uma distração ou um obstáculo para o agressor, garantindo tempo e distância para a vítima escapar e procurar ajuda.

É fundamental ressaltar, no entanto, que embora não sejam produtos controlados, qualquer objeto pode ser considerado uma arma imprópria pela legislação penal brasileira, dependendo da forma como é utilizado. O porte ostensivo ou o uso para agressão podem levar a consequências legais.

Opções de autodefesa não controladas

Alarmes pessoais: estes pequenos dispositivos, muitas vezes em formato de chaveiro, são uma das opções mais simples e eficazes. Ao acionar um pino ou botão, eles emitem um som extremamente alto, geralmente acima de 120 decibéis, que serve para chamar a atenção de quem está por perto e assustar o agressor.

Canetas táticas: com a aparência de uma caneta comum, este item é fabricado com materiais de alta resistência, como alumínio de aviação. Sua ponta robusta pode ser usada para quebrar vidros em uma emergência ou como uma ferramenta de impacto para defesa em pontos de pressão.

Chaveiros de autodefesa: também conhecidos como “kubotan”, são pequenos bastões pontiagudos ou com formatos que facilitam a pegada e podem ser acoplados ao chaveiro. O objetivo é concentrar a força do impacto em um ponto específico, causando dor e permitindo uma chance de fuga.

Lanternas táticas: diferentes das lanternas comuns, os modelos táticos possuem um feixe de luz extremamente potente, capaz de ofuscar temporariamente a visão de uma pessoa. A desorientação causada pela luz intensa pode ser crucial para escapar. Sua estrutura reforçada também permite que seja utilizada como um objeto de impacto.

Nota: Este conteúdo tem caráter informativo. Em caso de dúvidas sobre a legalidade do porte de qualquer item, consulte um advogado especializado em direito penal.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.