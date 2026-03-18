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Nova onda chinesa: as marcas que se expandem e as que chegam ao Brasil

Enquanto montadoras como a GAC ampliam sua linha de produtos, outras preparam sua estreia no país; conheça os planos de Zeekr, Neta, Forthing e mais

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
18/03/2026 17:32

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Nova onda chinesa: as marcas que se expandem e as que chegam ao Brasil
O GAC GS3 Now, primeiro SUV a combustão da GAC Motor no Brasil, expande o portfólio da marca chinesa e mira em líderes de venda. crédito: Divulgação/ GAC Motor

O recente lançamento do SUV a combustão GS3 Now pela GAC Motor é um exemplo do contínuo avanço da indústria automotiva chinesa no Brasil. Mais do que um desembarque de novas empresas, o cenário atual é marcado pela expansão de marcas já estabelecidas e pela chegada de novos competidores. Essa ofensiva promete acirrar a concorrência em diversos segmentos, oferecendo mais opções aos consumidores com foco em tecnologia, design e motorização eletrificada.

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A seguir, conheça os planos das montadoras chinesas que prometem agitar o mercado nacional.

GAC Motor

Presente no Brasil desde 2025, a Guangzhou Automobile Group expande seu portfólio com o GS3 Now, seu primeiro modelo a combustão no país, que mira em líderes de venda como Hyundai Creta e Volkswagen T-Cross. A marca já atua no segmento de eletrificados com sua submarca Aion, que comercializa modelos no país desde o ano passado.

Omoda e Jaecoo

Parte do mesmo grupo da Chery, as marcas Omoda e Jaecoo operam de forma independente e já marcaram sua estreia no mercado brasileiro. A Omoda aposta no SUV cupê Omoda 5, enquanto a Jaecoo traz o Jaecoo 7, um utilitário com proposta mais robusta. A expansão da rede e a chegada de novos modelos são esperadas para os próximos meses.

Zeekr

Posicionada como a marca de luxo e performance do grupo Geely (dono da Volvo), a Zeekr prepara sua chegada com foco em um público premium. Seus veículos são 100% elétricos e trazem alto desempenho. Os modelos mais cotados para o Brasil são o shooting brake Zeekr 001 e o SUV compacto Zeekr X, que devem competir com modelos da Audi, BMW e Mercedes-Benz.

Neta Auto

Com a promessa de popularizar os carros elétricos, a Neta Auto deve chegar ao país com uma proposta de preços competitivos e produtos modernos. A montadora já registrou patentes de vários modelos no Brasil e chamou a atenção ao confirmar o interesse em trazer o Neta GT, um cupê esportivo elétrico com design arrojado. O foco principal, contudo, será em SUVs e modelos de volume.

Forthing

Subsidiária da gigante Dongfeng Motor, a Forthing é outra marca que planeja sua entrada no Brasil. Seu portfólio é centrado em SUVs e minivans com apelo familiar e bom nível de equipamentos. O modelo T5 Evo, um SUV com visual esportivo, é um dos mais cotados para ser o carro-chefe da montadora no país, buscando atrair consumidores que valorizam design e um pacote completo de itens de série.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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