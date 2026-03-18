Como escolher um banco digital seguro? 5 dicas para não errar

Notícias sobre a liquidação extrajudicial de instituições financeiras, ainda que raras, acendem um alerta para milhões de brasileiros. Situações como essa geram incerteza e levantam uma questão fundamental: como saber se um banco digital é realmente seguro para guardar o seu dinheiro?

O crescimento das fintechs trouxe agilidade e menos burocracia, mas também a necessidade de uma análise mais cuidadosa por parte do consumidor. A quebra de uma instituição, embora seja um evento raro, reforça que a escolha não deve se basear apenas em taxas zero ou em um aplicativo moderno.

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Para evitar problemas e proteger seu patrimônio, é essencial avaliar alguns critérios que indicam a solidez e a confiabilidade de um banco digital. Com as informações certas, é possível tomar uma decisão informada e aproveitar os benefícios da tecnologia com tranquilidade.

5 pontos para avaliar antes de abrir uma conta

1. Verifique a cobertura do FGC

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) é a principal rede de segurança do sistema financeiro. Ele garante o reembolso de até R$ 250 mil por CPF e por instituição em caso de falência. Vale destacar que existe um limite global de R$ 1 milhão por CPF a cada período de 4 anos, somando todas as garantias recebidas de diferentes instituições nesse intervalo. Antes de abrir uma conta, confirme no site oficial do FGC se o banco digital tem essa cobertura. Essa é uma condição inegociável.

2. Consulte a autorização do Banco Central

Toda instituição financeira séria precisa de autorização do Banco Central (BC) para operar. Essa licença comprova que a empresa cumpre uma série de exigências regulatórias. A consulta é pública e pode ser feita diretamente no site do BC, garantindo que você está lidando com uma empresa legalizada.

3. Analise a saúde financeira

Bancos digitais, especialmente os que estão no mercado há mais tempo, precisam apresentar resultados financeiros saudáveis. Verifique se a instituição tem registrado lucros consistentes nos últimos trimestres. Prejuízos recorrentes podem ser um sinal de alerta. Esses dados são públicos e podem ser encontrados no site do Banco Central, na área de informações institucionais e relatórios financeiros.

4. Pesquise a reputação e o atendimento

A experiência de outros clientes diz muito sobre uma empresa. Pesquise a reputação do banco em sites como o Reclame Aqui e leia as avaliações nas lojas de aplicativos (App Store e Google Play). Um grande volume de queixas não resolvidas sobre falhas de segurança ou dificuldades no atendimento é um mau sinal.

5. Avalie os recursos de segurança digital

Além da solidez financeira, um bom banco digital investe pesado em tecnologia de segurança. Verifique se o aplicativo oferece recursos essenciais como autenticação de dois fatores, uso de biometria para acesso e validação de transações, além de enviar notificações em tempo real para cada movimentação realizada na sua conta.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.