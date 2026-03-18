7 lugares secretos em Paris para fugir do roteiro turístico tradicional

Paris revela um lado que vai muito além dos cartões-postais. Para quem busca uma experiência parisiense genuína, longe das multidões da Torre Eiffel e do Museu do Louvre, há um roteiro alternativo repleto de charme e história, perfeito para ser explorado a pé.

Esses locais oferecem um mergulho na vida cotidiana da capital francesa, com uma atmosfera que os grandes monumentos nem sempre conseguem capturar. São endereços que surpreendem pela beleza, tranquilidade e autenticidade, proporcionando uma visão única da cidade, mesmo para quem já a visitou outras vezes.

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Descubra uma Paris diferente

Coulée Verte René-Dumont: inaugurado em 1993, foi o primeiro parque suspenso do mundo construído sobre uma antiga linha de trem. Com 4,5 km de extensão, o percurso oferece uma perspectiva elevada e verde sobre o 12º arrondissement, passando por túneis e áreas abertas. É o lugar ideal para uma caminhada tranquila, frequentado principalmente por moradores locais.

Passage des Panoramas: uma das mais antigas passagens cobertas de Paris, construída em 1799. Seu charme histórico é evidente no piso de mosaico e no teto de vidro. O local abriga lojas de selos, restaurantes tradicionais e artesãos, transportando os visitantes para outra época.

Bairro da Butte-aux-Cailles: uma verdadeira vila dentro da metrópole. Suas ruas de paralelepípedos, casas baixas e arte urbana criam um ambiente boêmio e acolhedor. Diferente da agitada Montmartre, aqui o ritmo é mais lento, com pequenos bistrôs e bares que convidam a uma pausa.

Place Dauphine: localizada na ponta da Île de la Cité, esta praça triangular é um oásis de calma no coração de Paris. Cercada por edifícios elegantes, é perfeita para ler um livro ou observar os parisienses jogando petanca. Um refúgio escondido a poucos passos da Sainte-Chapelle.

Canal Saint-Martin: com suas eclusas e pontes de ferro, este canal oferece um cenário pitoresco e descontraído. As margens são um ponto de encontro para piqueniques e passeios. A região é repleta de boutiques independentes e cafés que refletem o lado mais moderno da cidade.

Jardin Albert Kahn: nos arredores de Paris, em Boulogne-Billancourt, este jardim é um segredo bem guardado. O espaço combina diferentes estilos paisagísticos, incluindo um impressionante jardim japonês, uma floresta e um jardim inglês. Uma viagem botânica pelo mundo sem sair da França.

Musée Marmottan Monet: embora dedicado a um artista mundialmente famoso, este museu é menos visitado que o d'Orsay ou o Orangerie. Ele abriga a maior coleção de obras de Claude Monet do mundo, incluindo a icônica pintura “Impressão, nascer do sol”, que deu nome ao movimento impressionista. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.