Roteiro Banksy: 5 cidades para ver ao vivo as obras do artista

Enquanto o nome de Robin Gunningham volta a circular como a suposta identidade de Banksy, o interesse pelo misterioso artista de rua se renova. Para os fãs, no entanto, a verdadeira magia não está em descobrir quem ele é, mas em encontrar suas obras espalhadas pelo mundo. O trabalho do artista transformou muros e fachadas em verdadeiras galerias a céu aberto.

As criações de Banksy são famosas por sua sagacidade, crítica social e, claro, por sua natureza efêmera. Muitas delas desaparecem com o tempo, vítimas de vandalismo, da ação do clima ou removidas por proprietários. Ainda assim, algumas cidades se tornaram pontos de peregrinação para quem deseja ver seu legado de perto.

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Se você faz parte do grupo que prefere a arte ao mistério, preparamos um roteiro com cinco cidades essenciais para ver de perto o legado de Banksy.

Bristol, Reino Unido

Considerada por muitos como a cidade natal do artista, Bristol é um ponto de partida obrigatório. É lá que se encontra uma de suas obras mais famosas e ainda preservadas, o “Well Hung Lover”, pintado na lateral de uma clínica de saúde sexual. As ruas da cidade respiram a essência inicial de sua carreira.

Londres, Reino Unido

A capital inglesa funciona como um grande museu para a arte de Banksy. Embora muitas obras tenham sido removidas ou vandalizadas, ainda é possível encontrar trabalhos icônicos em áreas como Shoreditch e Camden. O grafite é uma parte viva da paisagem urbana londrina, e caçar suas criações é um programa turístico por si só.

Nova York, Estados Unidos

Em 2013, Banksy realizou uma "residência" de um mês na cidade, chamada “Better Out Than In”, criando uma peça por dia. Muitas se perderam, mas a passagem do artista marcou a metrópole. Bairros como o Brooklyn e o Lower East Side ainda guardam o eco dessa ocupação artística, atraindo curiosos em busca de vestígios.

Paris, França

A capital francesa recebeu uma série de obras em 2018, muitas com forte crítica social e política, abordando temas como a crise migratória na Europa. Os estênceis espalhados pela cidade, especialmente perto da Sorbonne e de centros de refugiados, adicionaram uma camada de reflexão às ruas parisienses.

Belém, Cisjordânia

Talvez o local mais impactante para vivenciar a arte de Banksy. O artista pintou diversos murais no muro que separa Israel da Cisjordânia, incluindo o icônico “Love Is in the Air”, mundialmente conhecido como “Flower Thrower” (O Lançador de Flores). As obras em Belém não são apenas arte; são declarações políticas poderosas que dialogam diretamente com o cenário de conflito.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.