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7 lugares incríveis para visitar na Colômbia além de Bogotá e Cartagena

O país oferece desertos, rios de cinco cores e montanhas nevadas; conheça destinos surpreendentes e baratos para sua próxima viagem de férias

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
18/03/2026 12:55

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7 lugares incríveis para visitar na Colômbia além de Bogotá e Cartagena
As formações geológicas em tons de ocre do Deserto de la Tatacoa revelam um dos destinos surpreendentes e menos óbvios da Colômbia. crédito: José Lopez/ Pexels

A Colômbia vai muito além de suas cidades mais famosas, como Bogotá e Cartagena. Para quem busca uma viagem de férias surpreendente e com custos acessíveis, o país sul-americano reserva paisagens que parecem sair de um filme, unindo natureza exuberante, cultura vibrante e aventura.

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De desertos a rios coloridos e picos nevados, há opções para todos os perfis de viajantes que desejam explorar rotas menos convencionais. Explorar esses destinos revela uma riqueza natural e cultural que muitas vezes fica fora dos guias turísticos tradicionais, proporcionando uma experiência autêntica.

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Se a ideia é fugir do roteiro óbvio, confira sete lugares que mostram um lado diferente e fascinante da Colômbia.

Destinos para explorar na Colômbia

1. Caño Cristales
Conhecido como o “rio de cinco cores”, este espetáculo da natureza está localizado no Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena. Entre junho e novembro, plantas aquáticas endêmicas florescem e tingem a água de amarelo, azul, verde, vermelho e preto. O acesso é controlado para preservar o ecossistema único da região.

2. Deserto de la Tatacoa
Apesar do nome, Tatacoa é uma floresta seca tropical com paisagens que lembram Marte. Suas formações de areia em tons de ocre e cinza criam um cenário impressionante. Por conta da baixa poluição luminosa, o local é um dos melhores pontos da América do Sul para observação de estrelas.

3. Salento e Valle de Cocora
No coração da zona cafeeira, o vilarejo de Salento encanta com sua arquitetura colorida. A poucos quilômetros dali fica o Valle de Cocora, famoso por abrigar as palmeiras-de-cera, a árvore nacional da Colômbia. As palmeiras gigantes podem atingir 60 metros de altura e compõem uma paisagem única no mundo.

4. Parque Nacional Natural El Cocuy
Para os amantes de montanhismo, El Cocuy é o destino ideal. O parque abriga uma das maiores massas glaciais da Colômbia, com picos nevados que superam os 5.000 metros de altitude. As trilhas revelam lagoas de cor azul-turquesa e uma vegetação de altitude rara, como os frailejones.

5. Guatapé
A aproximadamente duas horas de Medellín, Guatapé é considerada por muitos a cidade mais colorida da Colômbia. Suas casas são decoradas com painéis em relevo que contam histórias locais. O principal atrativo é La Piedra del Peñol, um monolito de 220 metros que oferece uma vista panorâmica da represa após subir seus 740 degraus.

6. San Andrés e Providencia
Estas ilhas caribenhas são famosas pelo seu “mar de sete cores”, com águas cristalinas que variam do azul-turquesa ao verde-esmeralda. San Andrés é mais movimentada, com resorts e comércio, enquanto Providencia, mais isolada, oferece uma experiência de tranquilidade e imersão na cultura local.

7. Ciudad Perdida
Considerada a “Machu Picchu colombiana”, a Ciudad Perdida é um antigo povoado indígena Tayrona escondido na Sierra Nevada de Santa Marta. O acesso exige uma trilha de quatro a seis dias pela selva, uma jornada desafiadora que recompensa os aventureiros com ruínas impressionantes e uma imersão completa na natureza.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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