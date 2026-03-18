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As 7 melhores praias do Brasil para quem quer aprender a surfar

Ondas mais calmas e boa estrutura são essenciais para iniciantes; veja um guia com destinos ideais para dar as primeiras remadas e ficar em pé na prancha

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
18/03/2026 12:11

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As 7 melhores praias do Brasil para quem quer aprender a surfar
Atleta Jr. Coroa na Praia do Francês, no município de Marechal Deodoro - AL, um dos destinos para os apaixonados por surf, inclusive iniciantes. crédito: Lucas Rodrigues/ praiadofrancesal.com.br

Com o surfe brasileiro em evidência, impulsionado por atletas como Filipe Toledo, a vontade de subir em uma prancha e deslizar sobre as ondas contagia muita gente. O primeiro passo, no entanto, pode parecer desafiador. A escolha do lugar certo, com mar calmo e boa estrutura, é o segredo para uma experiência segura e divertida.

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Para quem busca as condições ideais para aprender, o Brasil oferece destinos perfeitos. São praias com ondas mais longas e suaves, fundo de areia e diversas escolas especializadas, que garantem o suporte necessário para os iniciantes darem as primeiras remadas e ficarem em pé.

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Confira uma seleção com sete praias ideais para começar no esporte:

  1. Praia da Macumba, Rio de Janeiro (RJ)
    Considerada um dos melhores picos para iniciantes no Rio, suas ondas são longas e cheias, quebrando de forma suave. Isso dá mais tempo para o aluno treinar a subida na prancha e encontrar o equilíbrio. A extensa faixa de areia também facilita a entrada e saída do mar.

  2. Praia de Itamambuca, Ubatuba (SP)
    Embora seja palco de campeonatos de surfe, o canto esquerdo da praia, próximo ao rio, é perfeito para aprender. As ondas ali são menores e bem formadas, ideais para as primeiras aulas. A estrutura de escolas na região é um grande diferencial.

  3. Praia da Ferrugem, Garopaba (SC)
    Este destino catarinense é conhecido por suas ondas constantes, mas o canto norte da praia oferece condições mais amigáveis para quem está começando. O fundo de areia e a boa oferta de instrutores tornam o aprendizado mais seguro e eficiente.

  4. Praia do Francês, Marechal Deodoro (AL)
    O grande atrativo desta praia alagoana é a sua barreira de corais. Ela forma uma piscina natural que protege a orla das ondulações mais fortes, criando marolas perfeitas e previsíveis para quem nunca subiu em uma prancha.

  5. Praia do Madeiro, Tibau do Sul (RN)
    Acessível por uma longa escadaria, esta praia é um verdadeiro paraíso para iniciantes. Localizada em uma baía, tem ondas pequenas e longas, ideais para aprender os fundamentos do surfe. A presença de golfinhos é um bônus que torna a experiência inesquecível.

  6. Praia do Rosa, Imbituba (SC)
    Especificamente no canto sul, conhecido como Rosa Sul, as condições são excelentes para o aprendizado. A geografia do local protege a área de grandes ondulações, resultando em ondas mais fracas e perfeitas para quem está dando as primeiras remadas.

  7. Praia de Maresias, São Sebastião (SP)
    Famosa por suas ondas fortes, Maresias também tem um refúgio para iniciantes. O canto esquerdo da praia (Barrinhas) é bem mais protegido e oferece ondas menores e mais lentas A praia também conta com diversas escolas de surfe renomadas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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