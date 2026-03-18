Qual o papel da OAB na sociedade além de aplicar o Exame de Ordem?

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é muito mais do que a instituição responsável por aplicar o famoso Exame de Ordem, a prova que habilita bacharéis em direito a exercer a advocacia. A entidade desempenha um papel fundamental na defesa da Constituição Federal, dos direitos humanos e do Estado democrático de direito no país.

Criada pelo Decreto nº 19.408 de 18 de novembro de 1930, a OAB tem a missão de fiscalizar a profissão, zelar pela ética profissional e garantir que os advogados cumpram suas obrigações legais. Isso significa que, além de selecionar quem pode advogar, a Ordem também pode punir profissionais que cometem infrações, aplicando desde advertências até a exclusão de seus quadros.

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O impacto da OAB, no entanto, vai muito além dos escritórios e tribunais. A instituição tem legitimidade para propor ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) e ações declaratórias de constitucionalidade (ADCs) no Supremo Tribunal Federal (STF). Esse mecanismo permite que a Ordem questione leis e atos normativos que considere contrários à Constituição, influenciando diretamente a legislação brasileira.

Atuação em debates nacionais

A OAB frequentemente se posiciona em grandes debates nacionais que envolvem direitos e garantias fundamentais. A entidade tem uma voz ativa em questões como reformas políticas, sistema prisional, meio ambiente e combate à corrupção. Sua atuação busca assegurar o equilíbrio entre os Poderes e a proteção dos cidadãos.

Essa forte presença institucional faz da OAB uma espécie de guardiã da sociedade civil. Por ser uma entidade independente do governo, consegue atuar com autonomia na defesa dos interesses coletivos. A instituição é dividida em 27 seccionais (uma para cada estado e o Distrito Federal), o que garante sua capilaridade e presença em todo o território nacional.

Outra função importante é a defesa das prerrogativas dos advogados. A Ordem trabalha para que esses profissionais possam exercer seu trabalho livremente, sem intimidações ou obstáculos indevidos. Essa proteção é essencial para que todo cidadão tenha seu direito à ampla defesa garantido perante a Justiça.

Portanto, a OAB exerce uma função tripla: regulamenta e fiscaliza a advocacia, atua como defensora da Constituição e dos direitos humanos e participa ativamente dos debates que moldam o futuro do Brasil.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.