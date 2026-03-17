A verdadeira história de St. Patrick que inspirou o famoso feriado

Todo dia 17 de março, o verde toma conta de ruas e pubs ao redor do mundo para celebrar o St. Patrick's Day. O que muitos não sabem é que o homenageado, São Patrício, o padroeiro da Irlanda, na verdade não era irlandês. Ele nasceu na Grã-Bretanha, que na época fazia parte do Império Romano, por volta do final do século IV.

Aos 16 anos, sua vida mudou drasticamente. Patrício foi sequestrado por piratas irlandeses e levado para a Irlanda como escravo. Durante seis anos, ele trabalhou como pastor e, em meio à solidão, encontrou conforto na fé cristã. Foi nesse período que ele se tornou profundamente religioso.

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Após conseguir escapar e voltar para sua terra natal, ele estudou para se tornar padre. Anos depois, sentiu um chamado para retornar à Irlanda, mas desta vez como missionário, com o objetivo de converter a população local, majoritariamente pagã, ao cristianismo. Sua missão foi bem-sucedida e fincou as raízes da religião no país.

As lendas que construíram o mito

A figura de São Patrício é cercada por lendas que ajudaram a popularizar sua imagem. A mais famosa delas conta que ele usou um trevo de três folhas, o "shamrock", para explicar o conceito da Santíssima Trindade aos pagãos: Pai, Filho e Espírito Santo em uma única entidade.

Outro mito conhecido é o de que ele teria expulsado todas as serpentes da Irlanda. Estudos geológicos e fósseis, no entanto, indicam que nunca existiram cobras na ilha desde o fim da Era do Gelo. A história é, na verdade, uma metáfora para a erradicação das crenças pagãs, frequentemente simbolizadas por serpentes na tradição cristã.

A data de 17 de março marca o dia de sua morte, no ano 461. Originalmente, era uma celebração estritamente religiosa na Irlanda. A festa como conhecemos hoje, com desfiles, cerveja verde e festividades grandiosas, ganhou força principalmente nos Estados Unidos, impulsionada por imigrantes irlandeses que queriam celebrar sua herança cultural.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.