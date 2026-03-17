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Vai usar o FGTS no imóvel? Guia para realizar o sonho da casa própria

O fundo pode ser usado para dar entrada, amortizar o saldo devedor ou pagar parcelas; conheça todas as regras e veja como solicitar o benefício em 2026

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
17/03/2026 15:39

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Vai usar o FGTS no imóvel? Guia para realizar o sonho da casa própria
A formalização do financiamento permite o uso do FGTS na compra da casa própria. crédito: Drazen Zigic/ Freepik

Utilizar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) continua sendo uma das principais estratégias para quem planeja comprar a casa própria em 2026. O recurso pode ser usado tanto para compor a entrada do financiamento quanto para reduzir o valor das parcelas ou amortizar o saldo devedor, facilitando a aquisição de um imóvel.

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A modalidade de uso do fundo para fins de moradia é uma das mais procuradas pelos trabalhadores brasileiros. A liberação dos valores segue regras específicas estabelecidas pelo Conselho Curador do FGTS, que visam garantir que o benefício cumpra sua função social de auxiliar na conquista de um lar.

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Quem pode usar o FGTS para comprar um imóvel?

Para ter acesso ao benefício, o trabalhador precisa cumprir alguns requisitos essenciais. As condições garantem que o recurso seja destinado a quem realmente precisa de apoio para adquirir sua moradia principal. Confira os critérios:

  • Ter no mínimo três anos de trabalho sob o regime do FGTS, somando todos os períodos, consecutivos ou não.

  • Não ser proprietário de outro imóvel residencial na cidade ou região metropolitana onde pretende comprar o novo bem.

  • Não possuir financiamento ativo pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) em qualquer parte do território nacional.

  • Trabalhar ou morar no município onde fica o imóvel que deseja adquirir.

Como o fundo pode ser utilizado na prática?

O saldo do FGTS é bastante versátil e pode ser aplicado em diferentes etapas do financiamento imobiliário. Entender cada uma das possibilidades ajuda o comprador a tomar a melhor decisão para sua realidade financeira.

Dar entrada no financiamento: o valor pode ser usado para cobrir total ou parcialmente a entrada exigida pelo banco, que geralmente corresponde a cerca de 20% do valor do imóvel. Essa é a forma mais comum de utilização.

Amortizar o saldo devedor: a cada dois anos, é possível usar o FGTS para abater o valor total da dívida. Ao fazer isso, o comprador pode escolher entre diminuir o valor das parcelas mensais ou reduzir o prazo do financiamento.

Pagar parte das prestações: outra opção é usar o fundo para pagar até 80% do valor de até 12 parcelas consecutivas. Essa alternativa é útil para quem enfrenta dificuldades financeiras temporárias e precisa de um alívio no orçamento mensal.

Qual o passo a passo para solicitar?

O processo de solicitação é realizado diretamente com a instituição financeira que concederá o crédito imobiliário. O primeiro passo é comunicar ao banco o interesse em utilizar o FGTS. A partir daí, a instituição informará a documentação necessária, que geralmente inclui extrato do fundo, carteira de trabalho e documentos pessoais.

Após a entrega dos documentos, o banco realiza a análise e, se tudo estiver correto, solicita à Caixa Econômica Federal a liberação do valor. O dinheiro é transferido diretamente para o vendedor do imóvel no caso de compra e venda, ou abatido do saldo devedor nas outras modalidades.

É importante lembrar que o imóvel a ser adquirido com recursos do FGTS precisa se enquadrar nas regras do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). O valor máximo de avaliação do bem é de R$ 2,25 milhões para todo o país. Este limite foi atualizado em outubro de 2025, quando o Conselho Monetário Nacional elevou o teto, que anteriormente era de R$ 1,5 milhão.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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