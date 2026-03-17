Um roteiro pelo Vaticano: o que ver além dos pontos mais famosos

A recente eleição do papa Leão XIV em maio de 2025, o primeiro pontífice norte-americano da história, gerou um interesse renovado pelo Vaticano. Para quem planeja uma visita, a cidade-estado vai muito além da grandiosidade da Praça e da Basílica de São Pedro, oferecendo passeios exclusivos que revelam camadas ocultas de sua história e fé.

Um desses tesouros são os Jardins do Vaticano. Ocupando uma parte significativa do território da cidade-estado, eles funcionam como um oásis de tranquilidade e beleza. Projetados para serem um local de descanso e meditação para os pontífices, os jardins reúnem fontes monumentais, esculturas seculares e uma vegetação exuberante, com espécies de plantas de todo o mundo.

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O acesso ao local não é livre. A única forma de conhecer este espaço é por meio de visitas guiadas oficiais, que devem ser agendadas com antecedência exclusivamente pelo site dos Museus do Vaticano. O passeio oferece uma perspectiva única e mais íntima da vida dentro dos muros da menor nação do mundo.

Sob a basílica: a Necrópole Vaticana

Para uma imersão ainda mais profunda na história, a Necrópole Vaticana é uma experiência incomparável. Localizada no subsolo da Basílica de São Pedro, esta antiga "cidade dos mortos" romana abriga o que a tradição aponta como o túmulo do apóstolo Pedro, o primeiro papa da Igreja Católica.

Conhecido como “Scavi Tour”, o passeio é extremamente restrito, realizado em grupos pequenos para preservar o ambiente frágil. A reserva precisa ser solicitada com meses de antecedência, enviando um e-mail diretamente ao “Ufficio Scavi” do Vaticano, já que os ingressos não são vendidos nos canais convencionais.

Durante a visita, o visitante caminha por corredores estreitos e úmidos, passando por mausoléus pagãos e cristãos que foram preservados pelo tempo. A jornada culmina em frente ao local de sepultamento de Pedro, conectando o presente a quase dois mil anos de história em um dos locais mais sagrados do cristianismo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.