Como pedir o seguro-desemprego pela Carteira de Trabalho Digital

Solicitar o seguro-desemprego ficou mais simples e pode ser feito sem sair de casa. Trabalhadores com direito ao benefício podem realizar todo o processo pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para celulares Android e iOS. É importante lembrar que o pedido deve ser feito entre o 7º e o 120º dia após a data da demissão. A ferramenta do governo federal centraliza as informações e evita a necessidade de comparecer a um posto de atendimento.

O processo digital foi criado para agilizar a liberação dos recursos e diminuir a burocracia para quem acabou de perder o emprego. Com poucos cliques, é possível dar entrada no pedido e acompanhar o andamento da análise, incluindo a liberação das parcelas e o calendário de pagamentos.

O que é preciso para solicitar

Antes de iniciar o pedido no aplicativo, é fundamental ter em mãos o número do CPF e o requerimento do seguro-desemprego. Este último é um documento que a empresa entrega ao funcionário no momento da demissão. Além disso, o trabalhador precisa atender a alguns critérios básicos, como:

Ter sido dispensado sem justa causa;

Não possuir renda própria para seu sustento e de sua família;

Não estar recebendo benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente.

Passo a passo no aplicativo

A solicitação do seguro-desemprego pela plataforma digital é intuitiva. O sistema utiliza os dados já cadastrados no governo para preencher a maior parte das informações, facilitando a vida do usuário. Siga as etapas abaixo para fazer seu pedido corretamente.

Baixe o aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” na loja oficial do seu celular (Google Play ou App Store); Acesse com sua conta gov.br. Caso não tenha, será preciso criar um cadastro, que é rápido e gratuito; Na tela inicial, procure pela opção “Benefícios” e toque nela; Na área de Seguro-Desemprego, selecione a opção “Solicitar”; Informe o número do requerimento, que está no documento fornecido pelo ex-empregador; Confira seus dados pessoais e as informações do contrato de trabalho. Se tudo estiver correto, avance; Leia e concorde com os termos e condições para concluir o processo.

Após a conclusão, o andamento do pedido pode ser consultado no próprio aplicativo, na mesma aba de “Benefícios”. O sistema informará se a solicitação foi aprovada, as datas de pagamento e a quantidade de parcelas. O valor é depositado automaticamente na conta informada pelo trabalhador ou na Poupança Social Digital, movimentada pelo Caixa Tem.

Caso encontre algum problema ou instabilidade no aplicativo, o trabalhador também pode solicitar o benefício online através do portal Emprega Brasil, acessado com a mesma conta gov.br.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.