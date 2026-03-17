Como incluir filhos e outros dependentes no Imposto de Renda 2026

Incluir filhos, pais ou cônjuge como dependentes na declaração do Imposto de Renda 2026 é uma estratégia legal que pode reduzir o valor do imposto a pagar ou aumentar a restituição. Para a declaração de 2026, referente ao ano-calendário 2025, a Receita Federal permite uma dedução de R$ 2.275,08 por cada dependente informado, um abatimento que diminui a base de cálculo sobre a qual o imposto é calculado.

A inclusão é simples, mas exige atenção às regras para evitar cair na malha fina. O processo é feito diretamente no programa da declaração, na ficha “Dependentes”, onde o contribuinte precisa informar o nome completo, o CPF e a data de nascimento de cada pessoa. É fundamental que o dependente não conste em outra declaração, como a do cônjuge, por exemplo.

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Quem pode ser dependente no Imposto de Renda?

As regras da Receita Federal definem claramente quem pode ser considerado um dependente. É preciso se encaixar em um dos critérios estabelecidos para ter direito à dedução. A lista inclui diferentes graus de parentesco e condições específicas para cada um deles.

Confira as situações mais comuns:

Filhos e enteados: até 21 anos de idade, ou até 24 anos se estiverem cursando ensino superior ou escola técnica.

Filhos e enteados incapacitados: de qualquer idade, desde que sua incapacidade física ou mental para o trabalho seja comprovada.

Cônjuge ou companheiro: com quem o contribuinte viva há mais de cinco anos ou com quem tenha filho.

Pais, avós e bisavós: desde que tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não, de até R$ 22.847,76 no ano-calendário de 2025.

Irmãos, netos ou bisnetos: sem o amparo dos pais, dos quais o contribuinte detenha a guarda judicial, seguindo as mesmas regras de idade dos filhos.

Uma regra fundamental é que um mesmo dependente não pode constar em duas declarações simultaneamente. Casais com filhos, por exemplo, precisam decidir em qual declaração a criança será incluída para aproveitar o benefício da melhor forma.

O que mais precisa ser informado?

Ao incluir um dependente na sua declaração, o contribuinte assume a responsabilidade de informar todos os rendimentos, bens e dívidas dessa pessoa. Se um filho universitário que é seu dependente recebeu uma bolsa de estudos ou teve um emprego temporário, por exemplo, esses valores precisam ser declarados.

Da mesma forma, despesas dedutíveis do dependente, como gastos com educação e saúde, também devem ser informadas na declaração do titular. Esses valores se somam aos gastos do declarante, podendo aumentar ainda mais a restituição ou diminuir o imposto devido.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.