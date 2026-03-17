Guia do Meu INSS: 5 serviços úteis que você resolve sem sair de casa

A era das longas filas em agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está ficando para trás para muitos brasileiros. Com a plataforma Meu INSS, disponível tanto em site quanto em aplicativo para celular, é possível resolver diversas pendências de forma rápida e segura, diretamente de casa. O sistema centraliza informações, oferece mais de 90 serviços digitais e permite que o cidadão tenha controle sobre seu histórico de contribuições e benefícios.

O acesso é feito com a conta gov.br, o mesmo login utilizado para outros serviços digitais do governo federal. Para acessar algumas funcionalidades mais sensíveis, é necessário ter uma conta nível prata ou ouro. Uma vez dentro da plataforma, um painel apresenta as principais funcionalidades. Essa facilidade de uso descomplica o acesso a direitos e agiliza processos que antes demandavam tempo e deslocamento. Muitos segurados, no entanto, ainda não conhecem todo o potencial da ferramenta.

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Para ajudar a explorar as funcionalidades, listamos cinco serviços essenciais que você pode utilizar sem sair de casa.

Serviços úteis no Meu INSS

Consultar o extrato de contribuição (CNIS): o Cadastro Nacional de Informações Sociais, conhecido como CNIS, é um dos documentos mais importantes para o trabalhador. Nele, constam todos os vínculos empregatícios e as contribuições feitas ao INSS ao longo da vida. Pelo Meu INSS, é possível baixar o extrato completo para conferir se todas as informações estão corretas e planejar a futura aposentadoria. Solicitar aposentadoria: o primeiro passo para a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição pode ser dado inteiramente online. O sistema permite preencher o requerimento, anexar os documentos necessários e acompanhar o andamento da análise do pedido. A plataforma guia o usuário durante o processo, indicando os dados que precisam ser informados. Agendar perícia médica: quem precisa solicitar benefícios por incapacidade, como o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), pode usar a ferramenta para agendar a perícia médica. É possível escolher a agência, a data e o horário mais convenientes, além de reagendar ou cancelar um atendimento, se necessário. O agendamento também pode ser solicitado pela Central 135. Verificar a situação da prova de vida: Embora o INSS realize a prova de vida automaticamente por meio do cruzamento de dados com outros órgãos públicos, e na maioria dos casos o beneficiário não precise fazer nada, é possível verificar a situação pelo aplicativo. Quando for necessária a comprovação ativa, ela pode ser feita por biometria facial usando o aplicativo gov.br, um recurso que traz mais comodidade, principalmente para quem tem dificuldades de locomoção. Atualizar dados cadastrais: manter endereço, telefone e e-mail atualizados é fundamental para não perder comunicados importantes do INSS. Qualquer alteração nessas informações pode ser feita de maneira simples e imediata pela plataforma, garantindo que o instituto consiga entrar em contato sempre que for preciso. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.