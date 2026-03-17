Imposto de Renda 2026: 5 erros comuns que podem te levar à malha fina

A Receita Federal divulgou as regras para a declaração do Imposto de Renda 2026, e o prazo de entrega começa em 23 de março, estendendo-se até 29 de maio. Com o início do período, cresce a preocupação em preencher tudo corretamente para evitar a temida malha fina. Pequenos descuidos podem levar a grandes dores de cabeça com o Fisco, já que o cruzamento de dados está cada vez mais eficiente.

Revisar as informações com atenção é o passo mais importante para garantir uma declaração tranquila. Muitas vezes, a pressa ou o desconhecimento de certas regras levam os contribuintes a cometerem os mesmos equívocos ano após ano. Conhecer esses pontos críticos é fundamental para evitar notificações e multas.

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Para ajudar nesse processo, listamos os cinco erros mais comuns que os contribuintes cometem. Ficar atento a eles pode fazer toda a diferença.

Omitir rendimentos

Um dos erros mais frequentes é esquecer de declarar todas as fontes de renda. Além do salário principal, é preciso informar valores recebidos de aluguéis, pensões, trabalhos como autônomo ou até mesmo rendimentos de investimentos. A Receita Federal cruza informações com bancos, empresas e outras instituições, identificando facilmente qualquer omissão.

Declarar dependentes de forma errada

Incluir um dependente na declaração pode reduzir o imposto a pagar, mas exige cuidado. O erro comum é adicionar alguém que não se enquadra nas regras ou, principalmente, esquecer de declarar os rendimentos desse dependente, caso ele tenha. Toda a renda da pessoa incluída, como salários ou bolsas de estágio, deve ser informada.

Informar despesas médicas incorretas

Gastos com saúde são dedutíveis, mas nem todos. Despesas com consultas, exames e planos de saúde podem ser declarados, desde que comprovados por recibos ou notas fiscais. No entanto, custos com medicamentos comprados em farmácias, por exemplo, não são aceitos. Lançar valores sem comprovação é um caminho direto para a malha fina.

Variação patrimonial inconsistente

A compra ou venda de bens, como carros e imóveis, precisa ser registrada na declaração. A Receita acompanha a evolução do patrimônio do contribuinte e, se houver uma grande variação não justificada pelos rendimentos declarados, o sistema pode apontar uma inconsistência. É essencial informar todas as transações realizadas durante o ano.

Erros de digitação nos valores

Pode parecer um detalhe simples, mas um número digitado errado ou uma vírgula no lugar do ponto pode alterar completamente os valores da declaração. Esse tipo de falha gera divergências imediatas quando os dados são comparados com as informações enviadas por outras fontes, como empresas e bancos. A revisão final é indispensável.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.