5 destinos em Minas Gerais para curtir o charme e o friozinho do outono

O outono de 2026 se inicia no próximo dia 20 de março, trazendo temperaturas mais amenas e paisagens com cores vibrantes. Nesse cenário, Minas Gerais se torna o destino ideal para quem busca charme, boa gastronomia e história, sendo perfeito para uma escapada de fim de semana ou um feriado prolongado.

A estação, que começa no dia 20 de março, oferece um clima seco e agradável, ótimo para explorar tanto as cidades históricas quanto as belezas naturais das serras mineiras. O fluxo de turistas costuma ser menor que no inverno, o que garante passeios mais tranquilos e preços convidativos.

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Para ajudar no planejamento da sua viagem, selecionamos cinco destinos que combinam o melhor do outono em Minas Gerais. Cada um oferece uma experiência única, seja para relaxar, se aventurar ou mergulhar na cultura local.

Monte Verde : Conhecida como a "Suíça Mineira", a cidade na Serra da Mantiqueira é um convite ao romance. Suas ruas com arquitetura de estilo europeu, as opções de fondue e o crepitar das lareiras criam uma atmosfera acolhedora, perfeita para as noites mais frescas da estação.

Ouro Preto: Viajar para a cidade histórica no outono é uma experiência singular. A luz da estação valoriza ainda mais o casario colonial e as igrejas barrocas. Com menos chuvas, caminhar por suas ladeiras se torna um programa agradável para descobrir museus, ateliês e restaurantes.

Tiradentes : Se o seu foco é aliar história e alta gastronomia, este é o lugar certo. Tiradentes respira charme em suas ruas de pedra, com lojas de artesanato e pousadas aconchegantes. A cidade é um polo gastronômico e o clima ameno do outono é perfeito para desfrutar de um almoço sem pressa.

Gonçalves: Para quem busca tranquilidade e um contato mais profundo com a natureza, Gonçalves é a escolha ideal. O destino oferece cachoeiras, trilhas e mirantes com vistas espetaculares da Serra da Mantiqueira. A produção local de queijos artesanais complementa a experiência.

Carrancas: Famosa por seu impressionante complexo de cachoeiras e poços de águas cristalinas, Carrancas é um paraíso para ecoturistas. O outono marca a transição para a estação seca, o que favorece o acesso às trilhas e permite aproveitar os banhos de cachoeira com maior segurança. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.