5 destinos em Minas Gerais para curtir o charme e o friozinho do outono
A estação é perfeita para viajar pelas cidades históricas e serras do estado; veja opções de roteiros para um fim de semana ou feriado prolongado
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O outono de 2026 se inicia no próximo dia 20 de março, trazendo temperaturas mais amenas e paisagens com cores vibrantes. Nesse cenário, Minas Gerais se torna o destino ideal para quem busca charme, boa gastronomia e história, sendo perfeito para uma escapada de fim de semana ou um feriado prolongado.
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A estação, que começa no dia 20 de março, oferece um clima seco e agradável, ótimo para explorar tanto as cidades históricas quanto as belezas naturais das serras mineiras. O fluxo de turistas costuma ser menor que no inverno, o que garante passeios mais tranquilos e preços convidativos.
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Para ajudar no planejamento da sua viagem, selecionamos cinco destinos que combinam o melhor do outono em Minas Gerais. Cada um oferece uma experiência única, seja para relaxar, se aventurar ou mergulhar na cultura local.
Monte Verde: Conhecida como a "Suíça Mineira", a cidade na Serra da Mantiqueira é um convite ao romance. Suas ruas com arquitetura de estilo europeu, as opções de fondue e o crepitar das lareiras criam uma atmosfera acolhedora, perfeita para as noites mais frescas da estação.
Ouro Preto: Viajar para a cidade histórica no outono é uma experiência singular. A luz da estação valoriza ainda mais o casario colonial e as igrejas barrocas. Com menos chuvas, caminhar por suas ladeiras se torna um programa agradável para descobrir museus, ateliês e restaurantes.
Tiradentes: Se o seu foco é aliar história e alta gastronomia, este é o lugar certo. Tiradentes respira charme em suas ruas de pedra, com lojas de artesanato e pousadas aconchegantes. A cidade é um polo gastronômico e o clima ameno do outono é perfeito para desfrutar de um almoço sem pressa.
Gonçalves: Para quem busca tranquilidade e um contato mais profundo com a natureza, Gonçalves é a escolha ideal. O destino oferece cachoeiras, trilhas e mirantes com vistas espetaculares da Serra da Mantiqueira. A produção local de queijos artesanais complementa a experiência.
Carrancas: Famosa por seu impressionante complexo de cachoeiras e poços de águas cristalinas, Carrancas é um paraíso para ecoturistas. O outono marca a transição para a estação seca, o que favorece o acesso às trilhas e permite aproveitar os banhos de cachoeira com maior segurança.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.