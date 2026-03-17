A difícil jornada para sair de um relacionamento abusivo; veja sinais

Um caso recente de violência em Minas Gerais, no qual um homem foi esfaqueado após ir até um endereço onde suspeitava encontrar a companheira, joga luz sobre uma realidade complexa. Episódios como este expõem a face mais visível dos relacionamentos abusivos, mas a dificuldade em romper esses ciclos vai muito além da agressão física.

Muitas vítimas permanecem em silêncio por anos, presas em uma teia de manipulação psicológica, dependência financeira e medo. Compreender essas barreiras é o primeiro passo para identificar a violência e oferecer ajuda de forma eficaz. O ciclo de abuso raramente começa com violência explícita, mas com comportamentos sutis que minam a autonomia e a autoestima da pessoa.

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Por que é tão difícil sair de um relacionamento abusivo?

A manipulação emocional é uma das principais barreiras. O agressor costuma minar a autoestima da vítima, fazendo-a acreditar que não merece algo melhor ou que é culpada pela situação. Ameaças constantes, não apenas de violência física, mas de exposição ou de prejudicar os filhos, criam um ambiente de medo paralisante.

Muitas vezes, a vítima se vê isolada de amigos e familiares, sem uma rede de apoio para ajudá-la a sair. A dependência financeira é outro obstáculo significativo. É comum que o parceiro controle todo o dinheiro, restrinja o acesso a recursos e impeça a vítima de trabalhar, tornando a ideia de recomeçar a vida sozinha financeiramente inviável.

Existe também a esperança de que o agressor mude. O ciclo da violência frequentemente inclui uma fase de "lua de mel", com pedidos de desculpas e promessas de melhora após um episódio de agressão, o que confunde a vítima e a mantém presa na relação.

Sinais de alerta em um relacionamento

Identificar um relacionamento abusivo pode ser desafiador, especialmente no início. Ficar atento a certos comportamentos é fundamental para se proteger ou ajudar alguém próximo. Alguns dos principais sinais incluem:

Isolamento: afastar a pessoa de amigos e familiares, criando uma dependência exclusiva.

Controle excessivo: monitorar redes sociais, telefonemas, roupas e rotinas diárias.

Ciúme patológico: acusações constantes de infidelidade e desconfiança sem motivo aparente.

Humilhação: críticas, piadas e comentários depreciativos, tanto em particular quanto em público.

Ameaças: intimidações veladas ou explícitas contra a vítima, seus filhos, familiares ou animais de estimação.

Controle financeiro: impedir o acesso ao dinheiro, tomar decisões sem consulta e criar dívidas no nome do outro.

Ciclo de violência: alternar momentos de agressão com pedidos de desculpa e promessas de mudança, gerando confusão e esperança na vítima.

Onde buscar ajuda

Se você ou alguém que você conhece está em um relacionamento abusivo, existem canais de apoio disponíveis:

Central de Atendimento à Mulher: disque 180 (gratuito e funciona 24 horas)

Polícia Militar: 190 (em casos de emergência)

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs)

Ministério Público: canais de denúncia online Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.