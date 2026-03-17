Por que Curitiba é sempre citada como uma 'cidade modelo' no Brasil?

Curitiba, a capital do Paraná, consolidou sua fama de “cidade modelo” ao longo de décadas graças a um planejamento urbano pioneiro. A reputação se baseia em um tripé de políticas públicas bem-sucedidas: um sistema de transporte público inovador, a grande quantidade de áreas verdes por habitante e um forte incentivo à sustentabilidade, que servem de referência no Brasil e no mundo.

O sistema de transporte público é talvez o principal cartão-postal da cidade. Criado nos anos 1970, o modelo BRT (Bus Rapid Transit) revolucionou a mobilidade com ônibus expressos, como os Ligeirinhos e os biarticulados, que circulam em vias exclusivas. Essa estrutura otimiza o tempo de viagem e reduz o congestionamento nas ruas.

As famosas estações-tubo são um símbolo dessa inovação. Elas permitem o embarque em nível, facilitando o acesso, e o pagamento da passagem antes da chegada do ônibus, o que agiliza todo o processo. Esse formato inspirou sistemas semelhantes em centenas de cidades ao redor do mundo, solidificando a imagem de Curitiba como um polo de soluções urbanas.

Capital ecológica

Outro ponto forte é a sua política ambiental. Curitiba ostenta um dos maiores índices de área verde por habitante do Brasil, com cerca de 60 metros quadrados por pessoa, número que supera as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). A cidade transformou áreas degradadas, como antigas pedreiras e olarias, em parques icônicos, a exemplo do Tanguá e da Ópera de Arame.

Essa abordagem não apenas criou espaços de lazer, mas também resolveu problemas de drenagem e controle de enchentes de forma sustentável. Além disso, programas como o “Câmbio Verde”, que permite a troca de lixo reciclável por alimentos, reforçam o compromisso da cidade com a sustentabilidade e a inclusão social, envolvendo diretamente a comunidade.

Inovação e qualidade de vida

O planejamento curitibano vai além do transporte e do meio ambiente. A cidade foi pioneira no Brasil ao criar um calçadão exclusivo para pedestres, a famosa Rua das Flores, inaugurada em 1972. A iniciativa marcou o início de um modelo de urbanismo focado nas pessoas, e não apenas nos veículos.

As políticas de zoneamento integrado, que estimulam a convivência de áreas residenciais e comerciais, também contribuem para a vitalidade dos bairros. Esse conjunto de ações reflete diretamente nos índices de qualidade de vida, que frequentemente posicionam a capital paranaense entre as melhores do país para se viver.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.